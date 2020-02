"Los argentinos sabemos leer", la respuesta de Cristina al FMI

Cristina Kirchner on Twitter Leo en Infobae https://t.co/C9nnNfxOnm pic.twitter.com/7MCRdfbfW0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 13, 2020

Más temprano, mientras que en Buenos Aires una misión del FMI audita las cuentas públicas, en Washington el vocero de ese organismo, Gerry Rice, rechazó que se pueda aprobar una quita sobre la deuda del país con el Fondo. "No está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina", explicó.

Además, el directivo aseguró que el Fondo no violó sus estatutos al desembolsar 44 mil millones de dólares al Gobierno del ex presidente Mauricio Macri. "Puedo asegurar a todos que no hubo violación de la reglas del FMI", subrayó.

De esta manera, Rice salió al cruce de las declaraciones que formuló recientemente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Cuba quien calificó de "préstamo ilegal" a ese crédito.

Además en momentos que Cristina posteaba su declaración, el presidente, Alberto Fernández sostuvo que la observación que realizó su vicepresidenta fue “muy pertinente”. También destacó que se mantiene con el organismo un diálogo sensato para avanzar en un arreglo por el pago de la deuda.

Cristina había dicho: "No se puede hacer una quita porque el estatuto prohíbe hacer quita. Pero también prohíbe prestar para fugar capitales. Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no. Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero".