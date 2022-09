El Frente de Todos expresó su apoyo a Cristina Kirchner en el Parque Lezama

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, y una de las primeras oradoras de la jornada, se refirió específicamente al intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta al remarcar: "Todavía hay cosas que no sabemos".

Pese a este desconocimiento, apuntó que la sociedad sí sabe que "Cristina está viva" y "que la Justicia está investigando".

FRENTE DE TODOS En el acto estuvo la plana mayor porteña del Frente de Todos NA

"El pibe que lo llevó adelante no es un marciano, no es extraterrestre, no es alguien de afuera de esta sociedad. Es un pibe metido en una sociedad donde se construyó un discurso de odio, de muerte y violencia", afirmó.

Las horas previa al comienzo del evento estuvo marcada por grupos afines al kirchnerismo que llevaron banderas y bombos para destacar su respaldo a Fernández de Kirchner.

Con críticas a los medios hegemónicos, a los integrantes de la Corte Suprema y al fiscal Diego Luciani, los manifestantes se ubicaron sobre la avenida Brasil, donde se dispuso una grada.

En ese marco, estuvieron el senador nacional del FdT y titular del Partido Justicialista (PJ) de CABA, Mariano Recalde, el diputado nacional Leandro Santoro, los legisladores porteños Ofelia Fernández, Claudia Neira y Matías Barrotaveña, el dirigente del PJ porteño Víctor Santa María y la investigadora Dora Barrancos, entre otros.

Recalde apuntó a Luciani al remarcar que es un fiscal "misógino, patriarcal y amigo" del expresidente Mauricio Macri.

Luciani "en su alegato transmitido en cadena nacional dijo una sarta de improperios, de discursos políticos berretas plagados de frases hechas del gorilismo. Eso generó la reacción de un pueblo que se hartó de provocaciones", sostuvo.

FRENTE DE TODOS Manifestantes se congregaron desde horas del mediodía NA

"El 1 de septiembre despertaron al pueblo que ya le dijo muchas veces no a la violencia. Pensaban que con estas maniobras nos iban a debilitar y nos fortalecieron. La unidad está más fuerte que nunca en Argentina y en CABA también. Vamos a seguir en la calle", aseveró.

Mientras que Santoro afirmó que la convocatoria tenía el objetivo de "defender a Cristina", quien "representa algo más que un nombre propio".

"Cristina dejó de ser patrimonio del peronismo para ser patrimonio de Argentina, porque expresa un proyecto de país y una forma de democracia, la pasión que une estas generaciones. Esta lucha se vincula con una lucha más profunda que es la de ampliación de derechos y una patria soberana", expresó.

También sostuvo: "Pensaron que iban a poder doblegarnos porque hicieron creer a un sector de la sociedad que eran reales. Metieron preso a Lula (Da Silva) en Brasil, hicieron lo mismo con (Rafael) Correa en Ecuador, y quisieron hacer lo mismo con Evo (Morales) en Bolivia. La diferencia es que acá existe un movimiento popular que no va a permitir semejante atropello".