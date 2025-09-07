Gabriel Katopodis ponderó el triunfo de Fuerza Patria: "Hoy la Provincia le pone un freno a Milei"

El candidato a senador provincial y ministro bonaerense afirmó que el resultado fue un mensaje a la gestión del presidente Javier Milei.

El candidato a senador provincial y ministro bonaerense, Gabriel Katopodis , valoró un triunfo para Fuerza Patria en las elecciones de este domingo y afirmó que "hoy la provincia le pone un freno a Milei".

En el bunker de Fuerza Patria hay clima de festejo y así lo expresó Katopodis : " Tenemos datos muy avanzados de la provincia nos va marcando que hoy la provincia le pone un freno a Milei ".

Además profundizó las criticas al presidente. " Quería componer un país partido en dos. Muy injust o. Hoy se termina porque una buena parte de los bonaerenses le dijeron que no", afirmó.

El Fuerza Patria concretó una contundente victoria en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires con el 46,92% de los votos, un amplio margen por encima del 33,87% que obtuvo La Libertad Avanza .

Si bien a nivel general se impuso la fuerza peronista , el mapa electoral estuvo dividido, con victorias para el oficialismo local y algunos puntos de la Provincia con más votos para LLA, que fue en alianza con el PRO.

El peronismo se impuso en seis de las ocho secciones electorales. Las únicas en las que prevaleció la oposición fueron la quinta y la sexta.

Las victorias más importantes estuvieron en la tercera sección electoral, que comprende 19 municipios del Conurbano. Allí Verónica Magario superó con 53,78% de los votos al libertario Maximiliano Bondarenko, que se quedó con el 28,62%.

A su vez, en la primera, donde hubo 4.732.831 electores habilitados, la sección más poblada de la Provincia, Gabriel Katopodis logró el 47,28% y por detrás quedó Diego Valenzuela, con el 37,13%.

En la quinta sección, el libertario Guillermo Montenegro superó por el 41,55% a la candidata del peronismo, Fernanda Raverta, que quedó relegada al segundo lugar con el 37,58% de los votos. El mismo escenario se repitió en la sexta, con una victoria de la oposición del 41,71% sobre el 34,10% del oficialismo.

Con estos resultados, Fuerza Patria se quedó con 21 de las 46 bancas en disputa en Diputados, mientras que La Libertad Avanza obtuvo 18.