Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: resultados y ganadores de los comicios legislativos

Los bonaerenses concurrieron este domingo 7 de septiembre a las urnas en unos comicios legislativos con alcance nacional. Más de 14,3 millones de electores estuvieron habilitados para votar en la Provincia de Buenos Aires: se elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados. Pese a un inicio con demoras, la jornada se llevó adelante con normalidad.
Cerraron los comicios y comenzó el escrutinio provisorio
Con una particpación mayor del 50%, cerraron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Desde las 18 cerraron las escuelas y luegares de votación habilitados y comenzó el escrutinio provisorio. El conteo de votos definitivo se realizará el domingo 13 de septiembre desde las 8. Los electores que quedaron dentro de los centros de votación pueden emitir su sufragio.
