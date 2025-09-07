Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: resultados y ganadores de los comicios legislativos

Live Blog Post

Cuenta regresiva para el cierre de comicios

A las 18 cierran los comicios para las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre, en las que más de 14 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar. En esta instancia se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

La jornada electoral se desarrolla entre las 8 y las 18 horas. Sin embargo, desde el viernes 5 a las 8 de la mañana comenzó a regir la veda electoral, que se extenderá hasta las 21 del domingo, es decir, tres horas después de cerradas las urnas.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) aprobó requisitos y condiciones del escrutinio provisorio. Así, las autoridades confirmaron que los primeros datos se conocerán a las 21 horas o cuando se encuentre cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutada.