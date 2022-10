Se picó: el fuerte cruce de Cerruti y Wolff por las denuncias de espionaje ilegal de Macri

Waldo-Wolff.jpg

Cerruti vs. Wolff: qué se dijeron en las redes sociales

En Twitter, la portavoz empezó criticando a Macri. “Es que como solo lee sobre futbol, cree que si los jugadores de clubes van a jugar a Europa es porque todos los argentinos se fueron a vivir a Europa”, cuestionó Cerruti en las redes.

Allí citó un mensaje de la titular de Migraciones, Florencia Carignano, en la que desmentía a Macri sobre el supuesto “éxodo” de jóvenes, que cada vez viajan más al exterior yéndose del país.

Allí fue donde Waldo Wolff le contestó a Cerruti que desde el Gobierno “están muy conectados con la realidad”, ironizó. Y la respuesta de Cerruti no esperó: ”Iba a escribirte. Habría que citar a Halconada a la Comisión de Libertad de Expresión para que amplíe su denuncia sobre cómo lo persiguió Mauricio Macri, no?”, retrucó, metiendo el tema del espionaje ilegal en la discusión.

carrio.jpg Elisa Carrió

Denuncias de espionaje y acusaciones de "proscripción"

Wolff volvió a subir la apuesta y respondió: “Si él pide venir lo recibimos, como a todos. Ya que me escribiste, hace 3 años que presido la comisión de Libertad de expresión, me gestionas que me invite la TV pública que me tiene proscripto. Vos que sos periodista, un poco facho no? Saludos”, escribió en Twitter el diputado de JxC.

El entredicho no terminó ahí. Gabriela Cerruti recogió ese guante y citó esa respuesta de Wolff, al mismo tiempo que le recordó que el periodista “denunció públicamente que fue espiado, amenazado y perseguido, él y su familia, por sus investigaciones periodísticas”.

Por lo que la portavoz agregó: “No es tema para la Comisión de libertad de expresión?”, replicó. Wolff también lanzó una denuncia contra ella y volvió a hablar de su “proscripción” en los medios públicos.

“Estamos tratando de que venga Lufrano a la bicameral que vos presidías para que explique las irregularidades en la TV pública y no viene. Vino FOPEA la semana pasada a contar los aprietes en el país y el oficialismo se ausentó. Saludos", concluyó Wolff en sus redes sociales.