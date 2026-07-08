Con la reforma política como principal desafío, Patricia Bullrich define los próximos pasos en el Senado

Le jefa del bloque liberario reunió a sus pares y acordaron dos sesiones para avanzar con temas pendientes. Entre ellos, Propiedad privada, falsas denuncias y pliegos judiciales. Zona fría sigue sin avanzar y se demora la Ley Hojarasca. Los votos para la eliminación de las PASO no están, por lo que la libertaria mantiene negociaciones en paralelo a la Rosada.

Con el escándalo Manuel Adorni en el pasado, y fijadas las prioridades de los hermanos Milei en el Congreso, Patricia Bullrich se prepara para relanzar la actividad en el Senado , donde se espera el proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Cental . Con la reforma política como principal desafío –los votos todavía no están– la libertaria se las ingenia para conformar a la Casa Rosada. Este miércoles, la exministra reunió a los jefes de bloque y se definieron los temas a tratar en las próximas sesiones. Zona fría sigue sin avanzar y se demora la Ley Hojarasca.

El oficialismo intenta volver a la normalidad tras la salida del ahora exjefe de Gabinete. Tal cual le advirtió la presidenta del bloque oficialista a la dupla Milei, con Adorni en el Gobierno, el Congreso se encaminaba a una crisis institucional con parálisis legislativa incluida. Ahora, la exministra de Seguridad intenta demostrar que tenía razón y definió los próximos pasos a seguir en el Senado, donde oficia como virtual jefa de la Cámara .

Mientras la remontada de la Scaloneta ante Egipto sigue siendo el principal tema en la agenda, y en la previa a la Mesa Política de la que participará, Bullrich reunió a los jefes de bloque en el despacho de la vicepresidenta, Victoria VIllarruel, para definir un esquema de trabajo de cara a las próximas semanas .

En el encuentro que se celebró pasadas las 13, los jefes de los bloques de la Cámara alta acordaron que el próximo jueves –al día siguiente de las seminifinales– la Cámara abrirá el recinto para darle (después de varios intentos fallidos) media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada . El tema viene demorado no solo por la presencia de Adorni.

Sino que el texto original –impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger– era fuertemente cuestionado por parte de los aliados a la Casa Rosada. En especial, los capítulos que modifican el espíritu del Renabap y de la Ley de Tierras . Luego de semanas de negociaciones, Bullrich asegura que llegó a un acuerdo y que los votos para la aprobación están. El texto final se redactará en el recinto, cuando se hagan los cambios que se negociaron desde que se firmó el dictamen de comisión.

Asimismo, en la sesión prevista para el jueves, la Cámara alta avanzará con 36 pliegos judiciales. Entre ellos, el de Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El magistrado cumple 75 años el mes que viene y requiere del acuerdo del Senado para seguir 5 años más en su mandato.

Se trata, nada menos, que del juez que dejó sin efecto la cautelar de la CGT que ponía en jaque el grueso de la reforma laboral libertaria. Su pliego fue enviado a la Cámara que conduce Villarruel al día siguiente de ese fallo y fue visto como un guiño por parte del gobierno de Javier Milei. Motivo por el que se valió de un fuerte rechazo dentro y fuera del Congreso.

Bullrich ya definió las dos próximas sesiones en el Senado.

En la reunión que los popes del Senado mantuvieron a puertas cerradas, también se acordó una próxima sesión para el 6 de agosto. Ese día se avanzará con la Ley Hojarasca, también impulsada por Sturzenegger. El texto, que ya cuenta con la aprobación de Diputados, modifica y deroga unas 60 leyes. Las expectativas estaban puestas en que el proyecto se sancionaría la semana que viene.

Pero la decisión de Bullrich fue introducir “un tema madre” por sesión, para evitar jornadas muy extensas. Ese mismo día se tratará, también, el proyecto que tiene como autora a la radical Carolina Losada y que agrava las penas por falsas denuncias, con el foco puesto en casos de violencia de género. El tema generó fuerte revuelo –y hasta desencadenó una denuncia en contra de la senadora por Santa Fe.

Asimismo, Bullrich no descarta que en esa misma sesión se trate la reforma a la Ley de salud mental. Aunque, el texto aun no fue dictaminado.

Los temas que siguen fríos en el Senado

Bullrich siempre hace el mismo chiste cuando se le pregunta por el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría. “Está frío”, arroja la porteña. Es que, a diferencia de Diputados, donde la iniciativa que reduce los subsidios al gas avanzó, en el Senado, el asunto está más complicado.

Las miradas libertarias están puestas en los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) y en el bonaerense Maximiliano Abad, que están en contra de aprobar el texto tal cual está, ya que afecta a localidades de sus provincias.

Otro tema que sigue muy frío es la reforma política que tanto le interesa a la presidenta del partido libertario. Karina Milei apuesta a que en las elecciones del año que viene no haya PASO, para que la oposición llegue atomizada a las generales. Y, así, allanarle la reelección a su hermano. El asunto es que Bullrich no tiene los votos. Aunque no da el tema por perdido.

La exministra de Seguridad sigue discutiendo la letra chica de ese artículo con los aliados. Lo propio hace la Rosada, con el nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli a la cabeza, negocia con los gobernadores. “Hay negociaciones paralelas”, explicaron en el despacho de la senadora, quien aspira a resolver el tema en septiembre.

Mientras tanto, tanto en la Rosada como en el Senado, se analizan distintas alternativas para reunir los 37 votos que requiere cualquier ley electoral. Por caso, la suspensión de las PASO, la eliminación de su obligatoriedad o la implementación de listas colectoras. Esta última opción, por caso, no es del agrado del PRO –al menos en el Senado.

“Hasta que lo de las PASO no esté consolidado, no tiene sentido avanzar (con el tratamiento de la Reforma)”, dijo Bullrich en diálogo con la prensa acreditada, quien asegura que el resto de los artículos que incluye el proyecto, con matices, sí reunirían los votos.

Por lo pronto, Bullrich sigue a la espera del Súper RIGI, que ya fue aprobado en Diputados dos semanas atrás, pero que sigue sin ser girado al Senado para su sanción definitiva. Por eso, la Cámara alta todavía no comenzó a discutirlo en comisión.

Además, la exministra está a la espera de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que prometió el presidente Javier Milei la semana pasada, cuando reunió a los diputados y senadores en la Casa Rosada. Al parecer, el proyecto ingresará por el Senado.