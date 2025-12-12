La Justicia allana una finca en Pilar atribuida a altos dirigentes de la AFA + Seguir en









Continúa la investigación por posible lavado de activos de la financiera de Ariel Vallejo, hombre asociado a las autoridades de la AFA. Durante el jueves, fue detenida la tesorera de la financiera Sur Finanzas, Micaela Sánchez.

La Justicia continúa con la investigación por presunto lavado de activos. Ámbito Financiero

El juez Federal Daniel Rafecas dispuso el allanamiento de la finca de Villa Rosa, ubicada en Pilar, que es atribuida a altos dirigentes de Asociación de Fútbol Argentino (AFA). El procedimiento se inscribe en una investigación de la Justicia que apunta contra Ariel Vallejo - allegado a Claudio "Chiqui" Tapia -, por supuestas maniobras de lavado de activos desde su financiera, Sur Finanzas.

La propiedad se encuentra a nombre de Real Central SA, empresa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

En detalle, el allanamiento es llevado adelante por 6 peritos designados por la Justicia (3 de la Corte Suprema, 3 del colegio de Martilleros de San Isidro). El objetivo será tasar la propiedad. Por otro lado, también realizarán una filmación completa y se tomarán fotografías del predio.

En el procedimiento se hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, encontrados en un galpón de grandes dimensiones. Los 54 vehículos son propiedad de la firma Real Central SRL. Las autoridades trabajan en el secuestro y tasación por parte de los peritos convocados.

Caso Sur Finanzas: la tesorera quedó detenida por encubrimiento La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue detenida el pasado jueves luego de un operativo que incluyó un galpón en Turdera —partido de Lomas de Zamora— y su propia vivienda. La firma, propiedad de Ariel Vallejo, un empresario vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, está bajo la lupa por presuntas maniobras de lavado de activos.

Según fuentes judiciales, Sánchez fue sorprendida in fraganti retirando elementos del depósito y, tras ser seguida hasta su domicilio, allí se encontraron las llaves que los investigadores buscaban para abrir varias cajas de seguridad previamente incautadas. El galpón de Hipólito Yrigoyen funcionaba como un verdadero resguardo privado: allí se secuestraron cajas de seguridad, siete cajas fuertes —cuatro de ellas de gran tamaño—, computadoras, documentación y hasta cajeros automáticos. El juez federal Luis Armella había ordenado la apertura del material, que finalmente pudo concretarse gracias a las llaves halladas en la casa de la mujer. Por ahora, Sánchez permanecerá detenida, imputada en principio por encubrimiento y ocultamiento de pruebas. La causa avanza sobre presuntas operaciones de lavado vinculadas a la financiera que dirige Vallejo.