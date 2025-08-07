Primera reacción del Gobierno tras un nuevo golpe en Diputados: "Perdimos todas"







El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó su pesar por la derrota del oficialismo en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la dura derrota del oficialismo en el Congreso. Mariano Fuchila

Desde el Gobierno lamentaron lo que fue una nueva derrota en el Congreso, cuando el miércoles por la noche la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la Ley de Financiamiento Universitario y la ley de emergencia de salud pediátrica, provocada por la situación en el Hospital Garrahan. Quien manifestó el pesar del oficialismo fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que tuvo una categórica reacción ante el mal resultado legislativo: "Perdimos todas”.

"Estamos en una etapa preelectoral donde creo que el kirchnerismo se aprovechó de la situación para obtener el apoyo de otros legisladores del radicalismo, la Coalición Cívica, etcétera, y hacer un poco de demagogia", dijo el funcionario este jueves en declaraciones a Radio Mitre.

"Durante los gobiernos que van de 2001 hasta que asumió el gobierno de Javier Milei, la deuda pública se incrementó a 500.000 millones de dólares. De ellos, la mayoría fue deuda adquirida por el kirchnerismo. ¿Qué hizo nuestro gobierno dsde 2023 hasta ahora? Reducirla en 34.000 millones de dólares. ¿Cómo se hace eso? Bajando gastos. Las leyes como las que tuvieron media sanción ayer requieren más gasto público", argumentó el jefe de los ministros.

Guillermo Francos Informe gestión.jpeg El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la dura derrota del oficialismo en Diputados. Presidencia En la misma línea, Francos sostuvo que "la mayoría de todos esos rechazos de decretos fueron otorgados por el Congreso Nacional a través de las facultades delegadas en la Ley Bases". "Todos los gobiernos del kirchnerismo gobernaron con facultades delegadas, algunas prorrogadas por DNU, hoy nuestro gobierno está gobernado sin facultades delegadas", señaló.

Duro revés del Congreso a Javier Milei: la oposición se unió y le propinó 12 derrotas La oposición en la Cámara de Diputados le propinó el miércoles una de las derrotas parlamentarias más duras al gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada.

El resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles. Dos leyes con media sanción Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas. Cinco DNU rechazados La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei: Disolución de organismos de Economía.

Reorganización de la Secretaría de Transporte.

Reforma de organismos de Cultura.

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Régimen de excepción para la Marina Mercante. Cinco temas forzados a comisión Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas: Los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.

La emergencia en Ciencia y Tecnología.

Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.

El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.