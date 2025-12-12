Cristina Kirchner criticó la inflación de noviembre y recordó el IPC Congreso de 2015 era más bajo + Seguir en









La expresidenta cuestionó los números publicados oficialmente por el INDEC. El cuestionamiento tiene lugar luego de que se conozca que la cifra de noviembre es de 2,5%.

Cristina Kirchner cuestionó la inflación oficializada por INDEC. NA

La expresidenta Cristina Kirchner criticó desde su cuenta de X los números de la inflación oficializados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en noviembre fueron del 2,5%. En ese sentido, afirmó que en el 2015 el IPC Congreso era menor al actual.

A través de un extenso mensaje, la exmandataria afirmó que ese registro inflacionario se conoció “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, y lo vinculó con un nuevo endeudamiento externo.

En ese marco, mencionó “un nuevo préstamo del FMI por u$s 20 mil millones más”, además de la asistencia del expresidente Donald Trump y la toma de deuda en dólares por parte de Luis ‘Toto’ Caputo, todo ello con “el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1999434103087677933?s=20&partner=&hide_thread=false



Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil… pic.twitter.com/wVRuIqRvg9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 12, 2025 El dato oficial y las proyecciones previas Según informó el INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,5% y acumuló un 27,9% en lo que va del año. El número quedó apenas por encima de lo que habían estimado las consultoras privadas: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que recopiló proyecciones de 46 analistas, había anticipado un alza cercana al 2,3% para ese mes.

Cristina Kirchner utilizó esa diferencia para profundizar su cuestionamiento al oficialismo y lo comparó con antecedentes de gestiones anteriores como la suya.

En su publicación, la exjefa de Estado recordó que “hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado ‘IPC Congreso’ del mes de noviembre del 2015”, al que definió como una simple réplica del índice de precios que difundía el gobierno porteño cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno. “La inflación que ellos decían que había… Era más baja que la de Milei… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”, escribió en su cuenta oficial de X. El contraste de Cristina Kirchner con Javier Milei Para concluir, Cristina Kirchner volvió a contrastar el escenario actual con su última administración y enumeró políticas sociales y económicas de ese período. Sostuvo que entonces el país tenía “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina”, además de programas de inclusión como la entrega de computadoras a estudiantes secundarios, medicamentos para jubilados, pensiones para personas con discapacidad y el desarrollo de proyectos tecnológicos, “poniendo satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”. Con ese repaso, la exmandataria buscó instalar la idea de que el actual sendero económico no solo no resolvió los problemas estructurales, sino que profundizó el deterioro social, pese a los indicadores que el Gobierno presenta como señales de éxito.