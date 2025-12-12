Designan a Ricardo Lachterman como nuevo cónsul argentino en Milán + Seguir en









A través del Decreto 876/2025, la administración nacional confirmó el traslado de Ricardo Adrián Lachterman como Cónsul General y director del Centro de Promoción Argentina en Milán, a partir del 15 de enero de 2026. La medida fue adoptada por “razones de servicio”.

Designan a Ricardo Lachterman como nuevo cónsul argentino en Milán.

El Gobierno oficializó la designación de Ricardo Adrián Lachterman como Cónsul General y Director del Centro de Promoción Argentina en la ciudad de Milán, Italia. La decisión quedó plasmada en el Decreto 876/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y establece que su función comenzará el 15 de enero de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lachterman fue jefe de Gabinete del excanciller Gerardo Werthein, rol en el que estuvo a cargo de coordinar los circuitos internos vinculados a la toma de decisiones estratégicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. También mantenía interlocución directa con la Jefatura de Gabinete, hoy encabezada por Manuel Adorni, en temas relacionados con políticas de modernización del Estado.

El decreto detalla que, si bien actualmente ostenta el rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, durante su destino en Milán recibirá el rango protocolar inmediato superior, es decir, Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, una jerarquía que puede otorgarse “al solo efecto protocolar y para la realización de cometidos especiales”.

Decreto 8762025 La designación se sustenta —señala el texto— en la “jerarquía institucional del cargo” y en el dictamen correspondiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El nombramiento se produce en el marco del proceso de reorganización iniciado tras la salida de Werthein y la asunción de Pablo Quirno como canciller a fines de octubre. Quirno tiene entre sus primeras tareas la revisión de 83 traslados diplomáticos que habían sido impulsados durante la gestión previa.

Tras ese análisis, Lachterman —uno de los diplomáticos de mayor confianza de Werthein— fue habilitado para asumir el consulado en Milán. Otras designaciones en la Secretaría En paralelo, el Ejecutivo avanzó con otras designaciones clave en áreas estratégicas: Javier Lanari , como secretario de Comunicación y Prensa , quien conducirá la comunicación oficial sin ocupar el rol de vocero, que continuará en manos de Adorni.

Federico Ramos Nápoli, al frente de la Secretaría de Asuntos Nucleares, elegido por su perfil técnico y su experiencia en la CNEA y en empresas estatales como DIOXITEX. Su misión será fortalecer la posición del país en el mercado global de combustibles nucleares. La Oficina del Presidente destacó que los cambios en Cancillería buscan profundizar la articulación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Economía, así como consolidar la orientación “pro-mercado” del Gobierno en la segunda etapa de la gestión de Javier Milei.