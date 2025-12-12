Navidad 2025: 3 ideas de regalos para los más chicos según su edad este 25 de diciembre

A través del juego, los niños fortalecen habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales, por lo que cada etapa demanda estímulos distintos.

Para los bebés, lo ideal es darles juguetes suaves y seguros que acompañen sus primeros movimientos.

La llegada de la Navidad siempre trae ese clima especial que mezcla reuniones familiares y el desafío por encontrar el regalo perfecto para los más chicos. Cada 25 de diciembre, los árboles se rodean de paquetes y elegir qué irá dentro de cada uno puede resultar complejo.

Sin embargo, no se trata sólo de acertar con algo que les guste , sino que también importa que los juguetes acompañen sus intereses, su desarrollo y la etapa que están atravesando . Por eso, pensar en propuestas acordes a su edad puede marcar la diferencia.

Elegir regalos adecuados para la edad no es una cuestión menor ya que influye directamente en cómo los más chicos exploran, aprenden y se relacionan con el mundo. Durante toda la infancia, el juego es el principal motor del desarrollo : a través de él fortalecen habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales, y cada etapa demanda estímulos distintos .

Un bebé necesita objetos suaves y seguros que despierten sus sentidos, mientras que alguien más grande busca desafíos, experimentación, reglas e incluso actividades que fomenten su autonomía .

Al darles algo inapropiado para su etapa, corres el riesgo de frustrarlos (porque todavía no pueden usarlo) o de ofrecer poca motivación (cuando el juguete ya les queda “chico”).

En cambio, elegir correctamente promueve su creatividad, la capacidad de resolver problemas y su confianza. Además, facilita la interacción familiar porque invita a compartir tiempo y experiencias.

Regalos para los más chicos en Navidad, según su edad

De 0 a 6 meses

En esta etapa los bebés están descubriendo colores, sonidos y texturas. Necesitan objetos seguros y suaves que no los sobreestimulen, pero sí acompañen sus primeros movimientos. Entre los destacados, se encuentran:

Gimnasios de cuna o de piso: permiten que estire brazos y piernas, mire figuras coloridas y siga sonidos, lo que fortalece su coordinación y motricidad .

Peluches de pelo corto o muñecos de tela: favorecen la percepción táctil y el apego sin riesgos de lastimarse.

Juguetes para los dientes: alivian molestias y estimulan la curiosidad oral, algo muy típico en esta etapa.

Sonajeros y juguetes musicales: introducen ritmos simples y ayudan a que distingan sonidos y movimientos.

De 6 a 24 meses

Comienza la etapa del gateo, los primeros pasos y el descubrimiento del entorno. Los juguetes deben acompañar ese impulso exploratorio.

Juguetes de empujar y tirar: refuerzan el equilibrio, la coordinación y el control al caminar .

Bloques grandes para apilar: permiten experimentar causa-efecto e inician el pensamiento lógico.

Juguetes de paseo: como carritos o animalitos con ruedas, ideales para acompañar sus recorridos .

Juegos de baño o acuáticos: estimulan los sentidos en un ambiente seguro.

Instrumentos musicales: tambores suaves, panderetas o xilófonos para explorar ritmo.

De 1 a 2 años

Acá, la clave es potenciar la imitación y el juego físico. Les fascina repetir acciones que ven en casa y moverse sin parar.

Materiales de arte: crayones gruesos, pinturas lavables o libros para colorear.

Actividades de cocina de juguete: ollitas, cucharas y alimentos de plástico que refuerzan el juego de roles.

Juegos para trepar o túneles: perfectos para liberar energía y mejorar la motricidad.

Pelotas blandas: estimulan la coordinación y el movimiento constante.

De 2 a 3 años

La creatividad crece a gran velocidad y comienzan a experimentar con historias propias.

Bloques de construcción con letras o números: fortalecen la motricidad fina y acercan conceptos básicos de forma lúdica.

Rompecabezas: piezas grandes fáciles de agarrar que entrenan la lógica .

Muñecas o muñecos interactivos: permiten bañarlos, alimentarlos o vestirlos, reforzando la empatía.

Triciclo con casco: una primera experiencia de independencia y desplazamiento.

Juguetes para arena: baldes, palas y moldes para construir.

De 3 a 6 años

Empiezan el jardín, las fantasías y los primeros juegos en grupo.

Bicicletas o triciclos: fortalecen las piernas y el equilibrio .

Juguetes de construcción: casas, autos o naves con piezas medianas que permiten proyectos más grandes.

Rompecabezas: una actividad que fortalece la paciencia y el trabajo en equipo.

Juegos de mesa: memoria, pares, dados o tableros fáciles que enseñan reglas y turnos .

Disfraces y accesorios: estimulan la imaginación, el vocabulario y la expresión.

De 6 a 9 años

Los niños buscan desafíos, reglas y juegos que pongan a prueba su habilidad.

Juegos de estrategia: ayudan a pensar, planificar y decidir.

Materiales de ciencia: kits de experimentos que despiertan curiosidad .

Patines o equipo deportivo: fomentan la actividad física y la confianza .

Figuras de acción y sets temáticos: permiten crear historias.

Manualidades: bijouterie, mosaicos, origami o costura simple.

De 9 a 12 años

Es la etapa previa a la adolescencia donde buscan independencia, creatividad y mayor desafío mental.