El Gobierno oficializó a Javier Lanari en Comunicación y a Federico Ramos Nápoli al frente de Asuntos Nucleares









A través de los decretos 871/2025 y 875/2025, la administración de Javier Milei confirmó las designaciones de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa y de Federico Matías Ramos Nápoli como titular de la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares, dependiente del Ministerio de Economía. Ambas áreas forman parte de la reorganización estatal encarada por el Ejecutivo.

La reconfiguración del Gabinete nacional sumó este viernes nuevos movimientos con la publicación en el Boletín Oficial de los decretos que oficializan a Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa y a Federico Matías Ramos Nápoli como responsable de la recientemente creada Secretaría de Asuntos Nucleares, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

La designación de Lanari marca el retorno formal de esa dependencia a la Jefatura de Gabinete, conducida por Manuel Adorni, quien seguirá siendo el vocero presidencial. El ahora secretario se desempeñaba como subsecretario y asumirá la conducción del área, aunque la comunicación pública continuará centralizada en la figura de Adorni. La medida quedó establecida mediante el Decreto 871/2025.

Decreto 8712025 En paralelo, el Decreto 875/2025 confirmó la llegada de Federico Matías Ramos Nápoli como primer titular de la Secretaría de Asuntos Nucleares, creada días atrás para fortalecer la política del Gobierno en materia energética y tecnológica. Ingeniero con experiencia en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en la empresa estatal DIOXITEX S.A., Ramos Nápoli fue seleccionado por su perfil técnico. Economía destacó que, bajo su gestión, DIOXITEX logró revertir su déficit y alcanzar récords de producción.

Decreto 8752025 Cómo será la nueva Secretaría La nueva Secretaría funcionará con autonomía respecto de Energía -dirigida por María Carmen Tettamanti- aunque ambas dependen administrativamente del Ministerio de Economía. El Gobierno busca posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mercado global de combustibles nucleares y agilizar la coordinación entre organismos como la CNEA, Nucleoeléctrica Argentina, DIOXITEX y dependencias vinculadas al desarrollo tecnológico.

El Ejecutivo resaltó que el plan nuclear contempla la operación de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan cerca del 6,5% de la energía eléctrica nacional, además del avance de proyectos estratégicos como el reactor modular CAREM y el reactor multipropósito RA-10, orientado a la producción de radioisótopos para uso médico.

Los anuncios se producen en el marco de una amplia reorganización de la Administración Pública Nacional, impulsada mediante el Decreto 866/2025, que reconfiguró la estructura de la Jefatura de Gabinete e incorporó nuevas áreas y subsecretarías para "optimizar la gestión". Entre los nombramientos más relevantes que acompañaron esa reforma figuran Daniel Scioli, como secretario de Turismo y Ambiente, y Guillermo Ignacio Devitt, al frente de Asuntos Estratégicos. También fue designado Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa en el Ministerio de Salud.