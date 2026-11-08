Gestos antigrieta y código de vestimenta: los preparativos de diputados y senadores por la visita de León XIV Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









Los senadores y diputados de todos los bloques fueron invitados a la ceremonia que protagonizará el Papa en el Palacio Libertad, el domingo 8 de noviembre.

A horas de su aterrizaje en la Argentina, el Papa se reunirá con la dirigencia nacional. Vatican Media

La envergadura de la imagen expresa el valor de la visita: los principales dirigentes políticos y empresariales se congregarán para ver al papa León XIV en el Palacio Libertad, en su primera jornada en el país. El encuentro será a las 18:30 horas y la comitiva nacional será encabezada por el presidente Javier Milei, aunque también estarán funcionarios del Gabinete y se espera la presencia de todos los gobernadores, e incluso exmandatarios provinciales. Aún así, el grupo más numeroso será el de los legisladores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según le confirmaron a este medio, sólo desde la Cámara de Diputados habría 175 presentes. La mayoría de ellos se encontraría, sin importar el bloque, en el Congreso para salir en traffics en donde podrían mezclarse los legisladores de distintas fuerzas en las treinta cuadras que recorrerán hasta el Palacio Libertad. La invitación a todos fue girada por el sector de ceremonial de Presidencia de la Nación e incluyó el código de vestimenta informado por la Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede: varones con traje y corbata oscuras, mujeres con el mismo tono pero espalda y brazos cubiertos.

Una vez allí, algunos diputados se mostrarán cercanos a los gobernadores en los que se referencian y otros se abroquelarán junto a sus pares de bloque. Estarán allí un grupo cuantioso de libertarios, peronistas -los más numerosos de la Cámara baja para esta actividad-, radicales y provincialistas. Luego del evento, muchos viajarán a Córdoba para participar en la ceremonia que encabezará León XIV en la Fábrica Argentina de Aviones.

La principal referencia del Senado será la vicepresidenta Victoria Villarruel, que volverá a encontrarse en una actividad pública con Milei. En cuanto a los bloques de la Cámara alta, desde Justicialista señalaron que irán 18 miembros, que se reunirán en el Palacio Legislativo a las 15 horas para ir juntos. En la previa, La Libertad Avanza sería el único bloque con asistencia perfecta, con sus 21 senadores presentes. Desde el PRO y la UCR también confirmaron representación a Ámbito, aunque irán por sus propios medios.

En su última sesión, los senadores aprobaron una resolución multipartidaria para invitar a León XIV a encabezar una Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, aunque la actividad -propuesta cuando la agenda del Sumo Pontífice ya estaba cerrada e incluía tres ciudades- no fue contemplada. La participación de los legisladores en las distintas ceremonias y los feriados extendidos en los distritos provocó que la agenda parlamentaria se reduzca significativamente, sin siquiera reuniones de comisiones hasta el jueves 12 de noviembre.

El único bloque que hizo pública su postura de no participar de la actividad fue el Frente de Izquierda. "El Papa viene en nombre del Estado del Vaticano y como representante de la Iglesia Católica mundial, institución que a lo largo de la historia ha jugado siempre para los más poderosos y defiende a este sistema capitalista", argumentó por caso el diputado Juan Carlos Giordano. Por su parte, Myriam Bregman publicó un mensaje este mismo sábado desde la Marcha del Orgullo, en donde pidió por la "separación de la Iglesia del Estado".