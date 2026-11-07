Detuvieron a un hombre que amenazó de muerte al papa León XIV + Agregar ámbito en









Ocurrió en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Le secuestraron tres celulares, uno de los cuáles utilizó para hacer el llamado intimidante. Se investiga si hubo otras personas involucradas.

El papa León XIV llegará al país este domingo. Vatican News

La Policía Federal Argentina detuvo este sábado a un hombre de 49 años por amenazas de muerte contra el papa León XIV, que arribará al país este domingo. Se investiga si tiene algún tipo de vinculación o antecedente y si tiene relación de tipo de odio o alguna clase de activismo. No descartan que haya otras personas involucradas. El martes será indagado por la justicia, según pudo confirmar Ámbito.

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La detención tuvo lugar este sábado a las 21, en el domicilio del acusado ubicado en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Le secuestraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales fue el utilizado para realizar la llamada amenazante, y un dron, cuyas capacidades operativas están siendo investigadas. Todavía no se conoce su identidad, pero se informó que es un obrero, según le confirmaron a Ámbito fuentes judiciales.

La investigación se inició el viernes 6 de noviembre, cuando el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina hizo saber de un llamado intimidatorio contra la vida del papa León XIV. Ante la posible gravedad del hecho, el Fiscal Federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó la acción penal contra el hombre.

Luego intervinieron el DUIA y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego de 24 horas de investigación se logró identificar y localizar un domicilio vinculado.

El comunicado de la SIDE Hasta ahora, el único organismo oficial que se refirió al tema fue la SIDE. En un comunicado, destacaron que "la rápida resolución del caso fue posible gracias a la coordinación efectiva entras las áreas de Inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Justicia".

La SIDE reafirmó, a su vez, su compromiso "para garantizar que la visita del Papa se desarrolle con normalidad y en un marco de seguridad".

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