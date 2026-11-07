Marcha del Orgullo 2026: horarios, artistas, homenajes, recorrido y cortes de calles en CABA

La 35ª Marcha del Orgullo LGBTINB+ se realizará este sábado en Buenos Aires, con recitales de María Becerra, La Joaqui y Six Sex, entre otros artistas. La jornada incluirá un homenaje a Taty Almeida, reclamos por una ley de reparación histórica y restricciones al tránsito en el centro porteño.

La Ciudad de Buenos Aires recibirá este sábado 7 de noviembre una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ , que reunirá a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos en una jornada de movilización, espectáculos musicales y reclamos por políticas públicas . Bajo el lema “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!” , la convocatoria incluirá actividades culturales desde la mañana y culminará con un festival frente al Congreso de la Nación .

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La 35ª edición de la movilización contará con presentaciones de María Becerra, La Joaqui, Six Sex, K4OS y Roze , además de intervenciones artísticas, carrozas musicales y una feria de organizaciones. También se realizará un homenaje a Taty Almeida y a las Madres de Plaza de Mayo , en el marco de un reclamo por la reparación histórica de travestis y trans adultas mayores.

El evento se desarrollará en distintos puntos del centro porteño, con actividades sobre la avenida 9 de Julio , concentraciones en Plaza de Mayo y una movilización hacia la Plaza de los Dos Congresos . Por ese motivo, se prevén cortes de calles y modificaciones en la circulación vehicular durante buena parte del día.

La programación comenzará entre las 10:00 y las 11:00 , con la apertura de la feria y las primeras presentaciones artísticas en el Escenario Nadia Echazú , ubicado en el sector de la avenida 9 de Julio.

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde habrá e spectáculos musicales, intervenciones culturales y actividades organizadas por diferentes agrupaciones vinculadas con la diversidad sexual.

A las 14:00 está prevista una concentración en la intersección de las avenidas Belgrano y Lima, donde se desarrollará una previa con DJs y artistas invitados. El cronograma difundido contempla el inicio de la movilización a las 16:00, mientras que otra convocatoria fija para las 17:30 la partida de una columna hacia el Congreso.

En consecuencia, las actividades y los desplazamientos de los distintos sectores se desarrollarán durante la tarde, con destino al acto central. A las 17:00 se realizará una intervención dedicada a la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores, que incluirá un reconocimiento a referentes de los organismos de derechos humanos.

Finalmente, desde las 18:00, el Escenario Carlos Jáuregui, ubicado en las inmediaciones del Congreso, recibirá los principales recitales y la lectura del documento de cierre.

Qué artistas cantarán en la Marcha del Orgullo 2026

La edición de este año contará con una programación musical que combinará artistas de la escena urbana, el pop y la música electrónica. Entre las figuras más destacadas aparece María Becerra, quien estará a cargo del cierre musical de la jornada.

También participarán La Joaqui, Six Sex, K4OS y Roze, con presentaciones previstas para el festival central frente al Congreso. La programación artística estará distribuida en diferentes escenarios y horarios.

En el escenario Nadia Echazú estarán los shows desde la mañana. Desde las 10:00 y las 11:00, el sector de la avenida 9 de Julio recibirá las primeras actuaciones.

Los DJs anunciados son:

Alan Fabulous .

Fabián Jara .

Juana Ruda .

La Turca Rahim.

También se presentarán:

Aimel Sali .

Ambik .

Blujaus .

Juli Martorell .

Santi Magliocco.

En el escenario Carlos Jáuregui estarán los recitales principales A partir de las 18:00, la actividad se concentrará en la Plaza de los Dos Congresos, donde se desarrollará el festival central.

La programación anunciada incluye:

María Becerra , encargada del cierre musical.

La Joaqui , con un espectáculo de música urbana.

Six Sex , con su propuesta musical.

K4OS , con una presentación en el escenario principal.

Roze , como parte de los recitales centrales.

Tita Print , con un homenaje especial a Gilda por los 30 años de su fallecimiento .

Aquafinna y Missy Copper , con participaciones especiales.

Martín Cirio, cuya presencia también fue anunciada para la jornada.

Además, la movilización contará con diferentes carrozas musicales, entre ellas una propuesta conjunta de la Asociación Civil Mocha Celis y la Fiesta Polenta.

El homenaje a Taty Almeida y el reclamo por la reparación histórica

Uno de los momentos centrales de la jornada tendrá lugar a las 17:00, cuando se realice una intervención destinada a visibilizar el reclamo por la reparación histórica para travestis y trans adultas mayores.

La actividad también incluirá un homenaje a Taty Almeida y a las Madres de Plaza de Mayo, con la participación de integrantes de Hijos Capital. La propuesta busca vincular las demandas actuales del movimiento de la diversidad sexual con la trayectoria de los organismos de derechos humanos en la Argentina.

Entre los principales reclamos de las organizaciones convocantes se encuentra la aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”. La iniciativa propone establecer una pensión y un sistema de asistencia integral para travestis y trans adultas mayores que sufrieron persecución estatal por su identidad de género y que actualmente atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

María Becerra cerrará la jornada. Archivo

Las agrupaciones sostienen que la medida permitiría reconocer las consecuencias de décadas de violencia institucional, exclusión y discriminación contra esa población.

Qué reclaman las organizaciones LGBTIQ+ al Gobierno

La movilización también tendrá un fuerte componente de reclamo político y social. En un comunicado difundido antes del evento, las organizaciones convocantes cuestionaron lo que definieron como un “intento de borramiento y exclusión” de las personas LGBTIQ+ por parte del Gobierno nacional.

Asimismo, solicitaron que las políticas de inclusión y prevención de la violencia por prejuicio vuelvan a ocupar un lugar central dentro de la agenda estatal. Además del proyecto “Reconocer es Reparar”, la convocatoria busca visibilizar las demandas vinculadas con la protección de derechos y el acceso a políticas públicas destinadas al colectivo.

La organización está a cargo de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, Línea Histórica, y del Frente Orgullo y Lucha. Entre las entidades participantes se encuentran la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) y 100% Diversidad y Derechos, junto con agrupaciones de distintas provincias.

También está prevista la presencia de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Hijos y Nietes, además de representantes de las áreas de Género y Derechos Humanos de las dos CTA y la CGT.

Recorrido y cortes por la Marcha del Orgullo 2026: por dónde pasarán las columnas

La movilización atravesará distintos sectores del centro de la Ciudad de Buenos Aires, con destino al Congreso de la Nación.

Plaza de Mayo: punto de concentración y actividades de organizaciones, con ferias y puestos gastronómicos.

Avenida de Mayo: principal corredor de circulación de las columnas, carrozas y camiones de sonido.

Congreso de la Nación: destino de la movilización, donde se desarrollarán los recitales y la lectura del documento central.

El recorrido estará acompañado por diferentes actividades culturales y musicales, mientras que los organizadores prevén la participación de miles de personas.

El desarrollo de la movilización provocará restricciones al tránsito en diferentes puntos del centro porteño. En Plaza de Mayo, se prevén cortes desde el mediodía en las calles Bolívar, Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, debido a la instalación de ferias y estructuras destinadas a las actividades.

La avenida de Mayo tendrá interrupciones totales de circulación durante la tarde para permitir el avance de las columnas y las carrozas. En las inmediaciones del Congreso, las restricciones alcanzarán el perímetro comprendido por las avenidas Entre Ríos, Callao y Rivadavia, especialmente durante el festival de cierre.

Para quienes necesiten desplazarse por la Ciudad, se recomendaron las siguientes alternativas: