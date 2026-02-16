El oro y la plata retroceden mientras el petróleo repunta en un contexto de baja liquidez global + Seguir en









El oro y la plata viene de altos niveles de volatilidad las últimas semanas a medida que algunos inversores se vieron obligados a abandonar posiciones apalancadas. En el caso de los hidrocarburos, el petróleo sube tras el regreso de los ruidos geopolíticos.

La Agencia Internacional de Energía redujo la semana pasada su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Pixabay.

En una jornada marcada por la baja liquidez global, producto de la ausencia de Wall Street y varias bolsas asiáticas, los metales preciosos, entre los que se destaca el oro y la plata, exhiben fuertes correcciones. Por otro parte, el petróleo sigue el camino opuesto, con una tendencia alcista, como consecuencia de las tensiones geopolíticas entre EEUU e Irán.

Los futuros del oro caen casi un 1%, hasta los u$s4.997 la onza, tras haber fluctuado drásticamente en las últimas semanas, ya que algunos inversores se vieron obligados a abandonar sus posiciones apalancadas. Por su parte, la plata pierde un 2,7%, hasta los u$s75,85 la onza.

Por otra parte, el cobre cae 0,53% hasta los u$s5,7, mientras que el platino retrocede 1,86% hasta u$s2.038,25. La excepción es el paladio, que avanza 2,78% hasta u$s1.750,75.

Petróleo cotizacion barril crudo brent.jpg Las commodities son particularmente sensibles a la volatilidad geopolítica. Tensiones geopolíticas y producción de la OPEP En el sector del petróleo, los precios del barril Brent de Reino Unido subieron 0,83% a u$s63,23, mientras que el crudo estadounidense subió 0,88% a u$s63,31 por barril.

Uno de los factores que detrás del incremento fue que indicaba que la OPEP se inclina por reanudar los aumentos de producción de petróleo a partir de abril, mientras el grupo se prepara para el pico de demanda y la suba de los precios se ve reforzada por las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos e Irán

De acuerdo a Reuters, la reanudación permitiría a Arabia Saudita, líder de la OPEP, y a otros miembros, como los Emiratos Árabes Unidos, recuperar cuota de mercado en un momento en que otros miembros de la OPEP+, como Rusia e Irán, se enfrentan a sanciones occidentales y la producción de Kazajistán se ve limitada por una serie de contratiempos. En este contexto, la Agencia Internacional de Energía redujo la semana pasada su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo este año a 850.000 barrilles diarios, aunque todavía es mayor que el crecimiento del año pasado de 770.000.

