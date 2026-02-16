Fiat relanzó la Toro: todos los cambios y precios de la nueva generación + Seguir en









La marca actualizó el modelo con diseño más robusto, interior tecnológico y motorizaciones naftera y diésel. Se ofrece en tres versiones. Los detalles.

La nueva Fiat Toro ya está disponible en el país

La Fiat Toro 2026 llega con una renovación que combina un estilo más geométrico y sofisticación tecnológica en el interior, posicionándose como una de las pick ups compactas más atractivas del segmento C. La camioneta se ofrece con dos motorizaciones y tracciones, ambas con transmisión automática.

Motor y rendimiento de la nueva Fiat Toro Las versiones nafteras mantienen el Firefly 1.3 Turbo, con 175 CV y 270 Nm de torque máximo, mientras que las variantes diésel incorporan el Multijet 2.2 turbodiésel, con 200 CV y 450 Nm de torque.

La versión 4x2 cuenta con transmisión automática de 6 velocidades.

La 4x4 utiliza una transmisión automática de 9 velocidades. Diseño exterior renovado En el frontal, la Toro presenta luces diurnas (DRL) de píxel segmentado, parrilla trapezoidal con líneas rectas y faros full LED sobre nuevas salidas de aire. La parte trasera mantiene el estilo pixelado en las luces y un paragolpes más horizontal que refuerza su robustez.

Llantas: Freedom 17" diamantadas; Volcano 18" diamantadas. Interior y tecnología El interior ganó un panel digital de 7", palanca de cambios moderna y freno de mano eléctrico Auto Hold. Se incorporaron puertos USB tipo A y C delanteros y traseros.

jml-3-095(1) En el frontal, la Toro presenta luces diurnas (DRL) de píxel segmentado, parrilla trapezoidal con líneas rectas y faros full LED sobre nuevas salidas de aire. La versión Volcano suma pantalla multimedia de 10" y asistencias de conducción como LKA, AEB y luces altas automáticas. La Freedom combina detalles cromados, molduras oscuras y manijas al tono de la carrocería.

Versiones y precios Toro Freedom 1.3T AT6 4X2 – $47.490.000

Volcano T270 AT6 4X2 – $53.070.000

Toro Volcano 2.2TD AT9 4x4 – $57.190.000 La Fiat Toro ofrece garantía de 5 años o 100.000 km, lo que ocurra primero, consolidándose como una pick-up moderna y competitiva frente a la Ford Maverick, Ram Rampage y Chevrolet Montana.