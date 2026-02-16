Mataron a balazos a un policía que trabajaba como repartidor en José C. Paz + Seguir en









El efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense fue interceptado por cuatro delincuentes cuando circulaba en moto. Recibió al menos seis disparos y murió horas después. Los atacantes permanecen prófugos.

Un oficial de la Bonaerense murió tras un asalto perpetrado por motochorros

Un brutal episodio de inseguridad sacudió a la localidad bonaerense de José C. Paz. Un efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se encontraba fuera de servicio y realizaba repartos en moto, fue asesinado a tiros durante un intento de robo.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en la intersección de Gaspar Campos y Ruta 197, donde el agente fue sorprendido por cuatro motochorros cuando se detuvo en un semáforo. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Según la reconstrucción preliminar, los delincuentes lo rodearon con fines de robo. En un primer momento, el hombre entregó sus pertenencias. Sin embargo, segundos después se identificó como policía y dio la voz de alto.

motochorros Seis disparos y fuga sin botín en José C. Paz Fue en ese instante cuando los atacantes comenzaron a disparar. El oficial recibió al menos seis impactos de bala y cayó gravemente herido sobre el asfalto. Tras el ataque, los agresores escaparon sin concretar el asalto.

Vecinos y comerciantes acudieron de inmediato para asistirlo hasta la llegada de una ambulancia. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Mercante, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el efectivo realizaba trabajos como repartidor al momento del crimen. La causa quedó en manos de la Justicia, que analiza las imágenes de las cámaras y busca identificar a los cuatro responsables, quienes continúan prófugos. Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que rige el secreto de sumario, por lo que no se difundieron detalles adicionales sobre el avance de la investigación.