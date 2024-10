Gremios y trabajadores anunciaron la toma de las instalaciones del Hospital Mental Laura Bonaparte

''No vamos a permitir que se cierre un hospital como el Bonaparte, que es referencia y modelo en salud mental en todo el país'', aseguró. Y añadió: ''Tiene que quedar claro que defendemos casi 700 puestos de empleo, pero esta no es una defensa corporativa. Defendemos el derecho del pueblo a acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud, y de las niñas y niños que hasta aquí se atendían en este centro''.

hospital ate.jpeg La entidad se hizo presente en apoyo a los trabajadores del hospital.

La decisión fue tomada en una asamblea que fue realizada tras conocerse la asamblea: ''No nos pueden mentir, no se trata de números. Este hospital brinda un servicio esencial a toda la comunidad. Hemos decidido permanecer de manera pacífica en las instalaciones y no descartamos que en las próximas horas las acciones incrementen. También anticipamos que no vamos a aceptar ningún tipo de criminalización o judicialización de la protesta. Estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a trabajar'', finalizó.

Este es el único Hospital Nacional con especialización en salud mental y adicciones. A partir de la Ley Nacional de Salud Mental, fue reconvertido para incorporar a su atención los consumos problemáticos. El edificio se encuentra en el barrio porteño de Parque Patricios, y hasta el momento brindaba asistencia las 24 horas, los 365 días del año. Tanto los servicios de guardia como de Atención a la Demanda Espontánea estaban abiertos para la comunidad.