El Gobierno reabre ya 27 paritarias por adelantado para resguardar poder adquisitivo

El llamado quedó plasmado en la resolución 388 del Ministerio de Trabajo, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, y que además de las actividades enumeradas incluye cualquier otra “que tuviera acuerdos o convenios colectivos con término no vencido, y a aquellas que tuvieran acuerdos o convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas”. El objetivo de esas aclaraciones es darles cobertura administrativa a los gremios que eventualmente pudieran pedir la reapertura de sus negociaciones o el inicio por adelantado y no figurasen en el listado difundido ayer.

La instrumentación de la medida quedará a cargo de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, que depende de Gabriela Marcello. La funcionaria abrirá tandas de diez negociaciones diarias entre las actividades listadas y las que eventualmente pidieran ser incorporadas a la ronda de diálogos.

La resolución menciona las negociaciones en el Ministerio de Economía con la participación de la CGT y la UIA y las coincidencias sobre la necesidad de "concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, agravadas por el conflicto en Ucrania, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y argentinas, y preservar la reactivación de la economía”.

El adelantamiento de paritarias es la vía que encontró el Gabinete económico para descomprimir los reclamos que desde el propio oficialismo se le hacían al Gobierno por la falta de acción frente a la disparada inflacionaria. Y se concretó en paralelo con la suba anunciada ayer mismo de los montos de la tarjeta Alimentar para los sectores más vulnerables.

El diálogo entre el Ejecutivo, la UIA y la CGT confluyó hacia esa solución y eludió otros planteos de sectores del Frente de Todos que reclamaban una intervención más decidida con acciones generales como aumentos salariales por decreto. Esa vía fue desechada por la oposición de la propia CGT, resuelta a fortalecer la institución de las paritarias y a proteger a empleadores con dificultades para afrontar pagos uniformes para todos sus trabajadores.

A pesar de que en las discusiones de los últimos días no estuvieron presentes otras cámaras empresarias (Comercio, Construcción, el agro, las entidades financieras) el Gobierno avanzó en el llamado por entender que la UIA, si bien involucra una porción acotada de trabajadores de industrias, es la gremial patronal con la mayor cantidad de convenios colectivos. Además otros sindicatos, como el mercantil (Faecys) ya está inmerso en su paritaria en tanto que otros, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) o los gremios docentes, acaban de cerrar la propia.