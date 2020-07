Persecución al Grupo Indalo: Justicia rechazó intento de Macri por evitar que se haga entrecruzamiento de sus llamados

“Respecto a las críticas introducidas en cuanto a la falta de proporcionalidad, razonabilidad, justificación e innecesariedad de la medida de prueba, los argumentos de las defensas son meramente dogmáticos y no se ajustan a las constancias reunidas a lo largo del expediente, además que no explican las razones por las cuales tales requisitos no se encuentran reunidos”, indicó la magistrada.

“El argumento utilizado por una de las partes, que no existe ´hecho´ a ser investigado ni pruebas que eventualmente lo respalden, amén de contradecirse a sí mismo, es una discrepancia en cuanto a la valoración probatoria efectuada por quien suscribe que para nada puede ser fundamento para afirmar que una medida de prueba es violatoria de garantías constitucionales”, fustigó Servini el planteo de Macri, luego de correrle vista a Marijuan.

“Habré de reiterar que la medida de prueba ordenada cumple con todos los requisitos necesarios para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados por este Juzgado, como así también para poder determinar los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre”, concluyó el rechazo, “considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional”.

“Tampoco se encuentra fundado el argumento que la medida de prueba violaría la “seguridad nacional”, ya que no se expusieron las razones motivarían tal afirmación, más allá de la mera enunciación de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la Nación”, argumentó la jueza respecto a uno de los intentos que había hecho el expresidente porque esa información no sea investigada por la justicia.