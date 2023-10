El ex funcionario aclaró a través de un mensaje en las redes sociales que no participó de "ninguna reunión" con Milei y aseguró: "Que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio".

El apoyo de Sandleris a Milei

Por otra parte, el economista adelantó su postura de cara a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre entre el candidato libertario y el ministro de Economía.

"Más allá de esto, y de cara al ballotage, cada uno es dueño de su voto y, en línea con eso, en el PRO se acordó la libertad de acción. En mi caso, mi apoyo va a ser a Javier Milei", señaló Sandleris.

Quiero aclarar que:

1) No participé de ninguna reunión con Milei ni con sus equipos.

2) Que yo sepa no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.



Más allá de esto, y de cara al ballotage, cada uno es dueño de… — Guido Sandleris (@gsandleris) October 26, 2023

Milei y las "señales de moderación"

"No me gustan muchas de las propuestas de Milei como tampoco me gustan muchas de las de Massa, pero me preocupa más la continuidad del kirchnerismo vía Massa que un Milei que parece estar mostrando señales de moderación", agregó en la red social X.

El economista calificó a la derrota electoral del domingo como una "frustración", pero hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando, con "humildad y reflexión", para "que este país que queremos tanto se parezca cada día más al país que soñamos para nosotros y nuestros hijos".

El mensaje del ex presidente del Banco Central se produjo luego de que versiones periodísticas dieran a conocer que Macri estaría dispuesto a aportar funcionarios para ocupar ministerios si los libertarios llegan al poder.