Guillermo Francos confirmó que irá a Diputados por el caso $LIBRA y apuntó contra la oposición

“Nosotros contestaremos en la fecha que fijaron para que me interpelen, no tengo ningún problema en ir”, aseguró. En cuanto a las críticas relacionadas con el presidente Milei y su rol en la creación de Libra, Francos aclaró que no hubo ningún tipo de implicación directa y que el mandatario solo compartió en redes sociales lo que consideró favorable para la Argentina. “No hay ninguna actitud que se haya efectuado con un dolo particular”, subrayó.