Nuevo revés para Milei: el Congreso crea una comisión para investigar la estafa $LiBRA

A su vez, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la mayoría de Encuentro Federal se sumaron al antagonismo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, garantizando así la mayoría opositora. La Libertad Avanza volvió a contar con el respaldo del PRO, la UCR (salvo Julio Cobos) y los representantes cordobeses de Encuentro Federal -que sin embargo permitieron el quorum-. También tuvo el apoyo de Osvaldo Llancáfilo (Movimiento Popular Neuquino), que interrumpió su habitual alineamiento con Innovación Federal para hacerse presente y votar igual que el oficialismo.

La última semana, el Gobierno intentó trabar la sesión al agendar la protocolar defensa de gestión del jefe de Gabinete para el miércoles 16 de abril. Como parte de la estrategia oficialista, el temario de la citación incluyó todos los temas que le interesaban abordar a la oposición: el rol del Ejecutivo en la estafa $LIBRA y las posibles dádivas pedidas por Karina Milei a distintos emprendedores para mantener una reunión con el Presidente de la Nación. Sin embargo, los bloques alcanzaron la mayoría en el recinto y ampliaron las interpelaciones y las demandas para obtener información que pueda ser vinculante en la investigación judicial.

Martín Menem Diputados.jpeg Nuevo revés para el Gobierno con la conformación (circunstancial) de una mayoría opositora. Mariano Fuchila

Investigación de estafa $LIBRA: cómo votaron los bloques

En la sesión se votaron tres reclamos de la oposición, que incluía el pedido de informes, la citación a funcionarios y la creación de la comisión investigadora. Esta última fue la prioridad de los antagonistas al Gobierno y también la votación más reñida, que quedó de la siguiente manera:

A favor (128): 93 de Unión por la Patria, 11 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y Julio Cobos (UCR).

93 de Unión por la Patria, 11 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda, Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) y Julio Cobos (UCR). En contra (93): 38 de La Libertad Avanza, 30 del PRO, 17 de la UCR, 3 de Encuentro Federal, Paula Omodeo (CREO), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Osvaldo Llancáfilo (Movimiento Popular Neuquino).

38 de La Libertad Avanza, 30 del PRO, 17 de la UCR, 3 de Encuentro Federal, Paula Omodeo (CREO), Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Osvaldo Llancáfilo (Movimiento Popular Neuquino). Abstención (7): 3 del MID, Héctor Baldassi (PRO), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Juan Brugge (Encuentro Federal) y Lourdes Arrieta (Transformación).

3 del MID, Héctor Baldassi (PRO), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Juan Brugge (Encuentro Federal) y Lourdes Arrieta (Transformación). Ausentes (28): 8 de Innovación Federal, 6 del PRO, 4 de Unión por la Patria, 3 de Democracia para Siempre, 3 de Independencia, 2 de UCR, Marcelo Barletta (Unidos) y Marcela Pagano (La Libertad Avanza).

Germán Martínez.jpeg El voto peronista fue fundamental para alcanzar la aprobación. Mariano Fuchila

Investigación de estafa $LIBRA en Diputados

Entre los interlocutores, estuvo el titular de Democracia para Siempre, el bonaerense Pablo Juliano, quien planteó que "al Congreso no puede darle lo mismo si hay un Presidente timbeando". "No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación", señaló y entendió que "la recuperación de nuestro país descansa en dos grandes pilares: en la posibilidad de ordenar la macroeconomía y en la posibilidad de ordenar institucionalmente el país".

Su par de Unión por la Patria, el santafesino Germán Martínez, calificó a la decisión como "un paso importante en el Congreso” y pidió "no desconocer que el derrotero que tuvo el Gobierno desde esa noche de febrero ha sido absolutamente negativo y está condicionando no solo la acción del Gobierno, sino la performance institucional del Estado argentino, porque para tapar la estafa cripto recurrieron a meter jueces por DNU en la Corte”. "Tenemos la oportunidad de dar acá un gesto de personalidad del Congreso", agregó.

Otros de los impulsores del proyecto fue el bonaerense Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien entendió que “lo que se presentó como una oportunidad de inversión fue la muestra de cómo un grupo de chantas y marginales llegaban al círculo más íntimo del Presidente de la Nación”. “Venimos a discutir un patrón de conducta, un patrón de oscuridad, de opacidad y de patrimonialismo que atraviesa muchas decisiones de este gobierno", señaló y subrayó que "la rendición de cuentas no es optativa porque la sociedad tiene el derecho a conocer la verdad”.

En representación del oficialismo, la porteña Silvana Giudici (PRO) dijo que “el que tiene que investigar es el Poder Judicial y lo está haciendo”: “No hay una legislación que regule el funcionamiento de estas comisiones, no se establecen los límites claros a lo que el Congreso puede o no desarrollar en esas comisiones y la actuación de esas comisiones a lo largo de la historia incurrieron en exceso de atribuciones“. "No entiendo la necesidad de generar esta sesión, de querer imponer una acumulación de bloques y voluntades, cuando ya está claro que la semana que viene el jefe de Gabinete va a dar su informe y respuesta", concluyó.