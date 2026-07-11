Guillermo Michel cuestionó el modelo económico de Javier Milei: "No somos solo dulce de leche y birome"

El diputado consideró que la gestión libertaria busca “desprestigiar a nuestro país”. En ese sentido, remarcó que la Argentina exporta bienes industriales, energía y servicios basados en el conocimiento.

El diputado Guillermo Michel salió al cruce con el presidente Javier Milei , al cuestionar el modelo económico de la gestión libertaria y en esa línea sostuvo que la Argentina no es un país de "solo dulce de leche y birome". También reflexionó sobre el papel del Peronismo y llamó a que el debate "se salga del Conurbano" bonaerense ya que las propuestas deben concentrarse en "desarrollo, trabajo e industria".

Michel se mostró contundente con las declaraciones de Milei sobre la producción nacional y consideró que buscan “desprestigiar a nuestro país” . En ese sentido, remarcó que la Argentina exporta bienes industriales, energía y servicios basados en el conocimiento , "que representaron unos u$s9.600 millones durante el último año".

“Querer ridiculizarnos con esto de ‘la aduana de los bueyes’, es una falta de respeto a todos los argentinos y argentinas que trabajan todos los días”, sostuvo, y agregó: “Las exportaciones entrerrianas generan empleo en la provincia. No somos solo dulce de leche y birome ”.

A su vez, el diputado llamó al Peronismo a tener una mirada más federal, al considerar que el movimiento " no logra ser alternativa porque está enfrascado en la interna bonaerense, olvidando que Argentina es más que el conurbano". "Debemos enfocarnos en propuestas concretas, desarrollo, trabajo e industria, y dejar de centrarnos solo en la interna si queremos ser opción real para la gente”, sintetizó.

“Querer ridiculizarnos con esto de ‘la aduana de los bueyes’, es una falta de respeto a todos los que trabajan", reflexionó el diputado.

Javier Milei defendió el rumbo económico, insistió con la reforma del BCRA y palpitó el partido contra Suiza

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico del gobierno, a la par que insistió con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y hasta palpitó el partido contra Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se jugará el próximo sábado. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que "está claro que hicimos crecer la economía" y destacó que los niveles de consumo y de exportación están en los "máximos de la historia".

Durante la jornada del jueves, el Presidente lideró una reunión de Gabinete donde uno de los principales temas abordados fue la reforma que se impulsa sobre el Banco Central. Según informaron fuentes oficiales a este medio, Milei presentó los lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de elaborar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.

"Desregulamos, abrimos la economía, fomentamos la acumulación de capital humano, nos ocupamos de cuidar a los seres humanos, en especial en la en la primera fase, modernizamos el mercado laboral para que sea más fácil poder trabajar. Es decir, un conjunto de estrategias que todas apuntan a que Argentina crezca. Y la realidad es que los números son muy positivos", detalló en declaraciones radiales con Now 97.9 FM defensa de su programa económico.