El pronóstico de Durán Barba contra el Gobierno: "En las elecciones 2023 le va a ir muy mal"

“Los gobiernos están yéndose al diablo todos porque la gente quiere el cambio por el cambio, no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha”, aclaró. En ese sentido, Jaime Durán Barba sostuvo: “En la Argentina se suma el hecho objetivo de que tiene el peor gobierno desde el regreso de la democracia, con una inflación descomunal”, afirmó en declaraciones a radio Mitre.

La victoria de Gustavo Petro en Colombia y el futuro político de la región

“Yo creo que lo que estamos viviendo es una etapa caótica de la historia, hay un cambio absolutamente radical en todo que viene porque la gente está viviendo otras cosas”, aseguró Durán Barba en la entrevista. Hizo referencia al impacto en el tablero político de la victoria de Gustavo Petro en Colombia. Será el primer presidente de izquierda en ese país.

“Lo que le espera a la región es darse cuenta de estos enormes cambios que se han dado como fruto de la tercera Revolución Industrial, adaptarse y reinterpretar la democracia. Pensemos que Petro llega con una minoría de 15 diputados al Congreso, igual que Lasso (Ecuador) y Boric (Chile)”, argumentó el exgurú de Macri.

Remarcó que en todos los países hay un común denominador: “Llegan con minorías a los congresos y esto genera problemas de gobernabilidad muy graves; por ejemplo, la situación en Ecuador es dramática y yo no sé si no se cae el gobierno este fin de semana. No hay una estabilidad mínima y no hay un ánimo de diálogo que creo que es indispensable. Nos hicimos demasiado diversos y necesitamos nuevas leyes para esta etapa de la democracia”, manifestó este lunes.

En una entrevista que concedió este fin de semana a Perfil, Durán Barba destacó a Petro: “Estuvo en la guerrilla pero fue alcalde de Bogotá, es muy formado y puede ser un gran presidente si le abre las puertas a todos y escuche a la oposición”, sentenció.