Habló la diputada que visitó a genocidas: "Me sentí incómoda con Alfredo Astiz"

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lourdes Arrieta , contó detalles de la visita a genocidas condenados, volvió a insistir que fue engañada, confirmó que no la revisaron al ingresar al penal de Ezeiza y que se sintió incomoda con Alfredo Astiz . " Me avergüenzo de haberme sacado la foto . Y me arrepiento de haber confiado en Beltrán Benedit", afirmó en una entrevista a C5N.

"En los chats nunca se habla de que eran represores, sino presos políticos. Me dieron la garantía de que era una visita institucional. No parecía nada anormal" , afirmó Arrieta .

La diputada de LLA se mostró muy arrepentida por la visita y afirmó que no apoyaría ningún proyecto de amnistía para genocidas condenados. "Pido disculpas y perdón para los que puedan haberse sentido ofendidos", dijo. Y agregó: "no vine a reivindicar a los genocidas. Hay que legislar de aquí hacia el mañana".

Cómo fue la visita, la versión de Lourdes Arrieta

Foto visita represores.png Los diputados libertarios junto al grupo de genocidas presos en el penal de Ezeiza.

Según afirmó Arrieta, desde hace un tiempo le venían insistiendo con este tipo de visitas, pero ella se negaba. Finalmente, con el aval de los máximos referentes de LLA en Diputados, aceptó ir. En la entrevista confirmó que el 11 de julio ella y un grupo de legisladores de su partido se subieron a una combi oficial del Congreso Nacional para viajar hasta el penal de Ezeiza.

Hasta ese momento, no le habían contado quiénes eran las personas que visitarían. Aparentemente, lo habrían dicho durante el viaje en combi, pero ella se durmió por la semana agitada que había tenido (fue dos días después del Pacto de Mayo) y no se enteró, afirmó.

Una vez en el penal, Arrieta se sorprendió de que no los revisaran al ingresar ni le retuvieran los celulares. Al principio, pensó que podría ser un protocolo diferente por ser una comitiva oficial de diputados. Los recibieron bien, con sándwiches y café. Ahí se encontraron con el grupo de supuestos "presos políticos".

Durante el encuentro, los diputados de LLA conversaron con todos los internos, entre los que estaban represores del grupo de tareas de la ESMA Alfredo Astiz y Jorge "El tigre" Acosta y el exagente civil de inteligencia, Raúl Guglielminetti. Cada uno aseguraba que eran presos políticos y tenían diferentes reclamos como medicamentos y calefacción en un séctor del penal. También le entregaron una carpeta a Beltrán Benedit.

"Es evidente que yo estuve enfrente de una población interna, de adultos mayores, por el paso del año, las caras era muy difícil de reconocer. Por eso no sabía que era Astiz. porque no le reconocí la cara", contó.

"Me sentí incomoda" reveló sobre su charla con Astiz. Y contó detalles: "ya sabía que iba a venir. Me generó una alerta. Sabía que mi papá era un veterano de guerra. Me dijo que me seguía. Sabía de mi existencia".

Luego se sacaron la famosa foto. Ella no quería, aseguró, pero finalmente aceptó. Sin embargo, tuvo algunas dudas de lo que habría pasado y con quién se había entrevistado. Una vez fuera del penal empezó a investigar y se habría dado cuenta.

"Uno que está aprendiendo a hacer política, mi gran error fue haber confiado en Beltrán y en el jefe del bloque, avaló esta visita. Entendí que de parte de él estaba todo bien", explicó. Hoy quería contar esta versión durante una sesión en el Congreso, pero no se llegó al quorum.