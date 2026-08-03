Paro docente: CTERA aseguró que hubo un "alto acatamiento" a nivel nacional + Agregar ámbito en









La confederación docente destacó el cumplimiento de la medida. Además, celebró el masivo acompañamiento que tuvo la movilización en CABA.

La gremial CTERA encabezó la masiva marcha al Ministerio de Economía. CTERA

El paro nacional docente que se llevó a cabo este lunes 3 de agosto tuvo un impacto masivo en todas las provincias, según informaron desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La gremial aseguró que hubo un elevado nivel de acatamiento y destacó la participación de los trabajadores y trabajadoras en las diferentes medidas realizadas en cada provincia.

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La jornada comenzó a primera hora de la mañana, en el marco del regreso a clases en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y estuvo atravesada por una fuerte disputa entre los sindicatos y el Gobierno, que desplegó controles para relevar el nivel de adhesión en las escuelas. Desde el Poder Ejecutivo cuestionaron la medida de fuerza, mientras que la confederación denunció "hostigamiento" a raíz del relevamiento.

Además de la huelga nacional, los docentes realizaron una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación en CABA, de la que participaron conjuntamente CTERA, CONADU, CONADU Histórica y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En la marcha se expresó el malestar por la situación salarial y reclamaron políticas que garanticen "el derecho social a la educación" y recompongan la situación de las y los trabajadores.

"La extraordinaria respuesta de la docencia en todo el territorio nacional demuestra, una vez más, la unidad y el compromiso con la defensa de la educación pública, los derechos laborales y el futuro de millones de estudiantes", celebraron en un comunicado desde la confederación.

Asimismo agradecieron "a cada trabajadora y trabajador de la educación que hizo posible esta histórica jornada de lucha" y reafirmaron el compromiso de continuar impulsando el plan de acción "hasta obtener respuestas concretas a los legítimos reclamos de la docencia argentina".

Docentes marcharon a Economía para pedir por la paritaria nacional La movilización de CTERA estuvo encabezada por Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, y Roberto Baradel, Secretario Adjunto, junto a integrantes de la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de las entidades de base de todo el país. También participó Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional. "Los docentes argentinos estamos viviendo una situación gravísima en todo el país. Hay una brutal subejecución del presupuesto educativo por indicaciones del FMI", denunció Alesso y aseguró que en términos salariales y de inversión educativa "esta es la peor serie histórica en los últimos 30 años". Respecto a las medidas de fuerza previas y a las acciones gremiales, afirmó que los gremios han realizado "múltiples actividades", desde paros, radios abiertas, caravanas, presentaciones, volanteadas, "para reclamar que nos convoquen a Paritaria Nacional, pero hasta esta fecha el Gobierno Nacional no hizo nada". Por ese motivo, volvieron a las calles para pedir por la crítica situación del sistema educativo. Desde CTERA exigen al Gobierno que convoque de manera "urgente" a la Paritaria Nacional Docente y que se otorgue un aumento salarial "que permita recuperar el poder adquisitivo" perdido en los últimos años. Además, piden a Javier Milei que ordene la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el envío de los fondos nacionales para educación que el Gobierno nacional adeuda a las provincias. En la movilización, los docentes también reclaman que se debata y apruebe una nueva Ley de Financiamiento Educativo que promueva inversiones en infraestructura en el sistema educativo; la defensa de las jubilaciones docentes; el rechazo al proyecto de Ley de libertad Educativa y a las políticas que pretenden desfinanciar la escuela pública y avanzar sobre los derechos de las y los trabajadores.