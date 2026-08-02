¿Habrá clases este lunes 3 de agosto? Qué pasará con el paro docente convocado por CTERA + Agregar ámbito en









El paro nacional genera incertidumbre sobre el inicio de clases en varias provincias. Qué gremios adhieren, qué harán los sindicatos de la CGT y qué anunció el Gobierno.

CTERA convocó a un paro nacional para reclamar mejoras salariales y la reapertura de la Paritaria Nacional Docente.

El paro nacional docente convocado por CTERA sembró incertidumbre sobre el regreso a las aulas este lunes 3 de agosto en distintas provincias. El dictado de clases dependerá del nivel de adhesión de los docentes en cada jurisdicción y establecimiento, mientras el Gobierno nacional anunció controles para garantizar el funcionamiento de las escuelas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de mejoras salariales y laborales. Entre los principales pedidos figuran la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo. Además, los gremios reclaman mayor inversión en infraestructura, comedores escolares, becas, conectividad y programas socioeducativos.

¿Habrá clases este lunes 3 de agosto? La respuesta dependerá de cada provincia y de la adhesión de los docentes. El paro tendrá impacto en distintos puntos del país, aunque no todas las escuelas suspenderán sus actividades, ya que el acatamiento variará según la decisión de cada establecimiento y de los sindicatos que representan a los trabajadores de la educación.

El funcionamiento de las escuelas dependerá del nivel de adhesión que tenga la medida en cada provincia. 0221 En contraste con la huelga impulsada por CTERA, los gremios docentes que integran la CGT resolvieron llevar adelante un plan de lucha diferente. En lugar de un paro, realizarán clases informativas y trabajo a reglamento, por lo que no prevén suspender el dictado de clases. Además, la central obrera convocó a una conferencia de prensa para este lunes a las 14 en la sede de Azopardo 802, donde dará detalles de una movilización hacia el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación.

Qué gremios adhieren al paro docente La medida convocada por CTERA contará con el respaldo de sus sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires, confirmaron su adhesión SUTEBA, junto con FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, por lo que se espera un fuerte impacto en el sistema educativo bonaerense.

También anunciaron su participación docentes de algunas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata. Los gremios sostienen que el salario mínimo del sector permanece congelado en $500.000 desde hace un año y consideran urgente una actualización de los ingresos. Los sindicatos docentes de la CGT realizarán clases informativas y no suspenderán las actividades. El Gobierno fiscalizará el cumplimiento del 75% de las clases Frente a la convocatoria al paro, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, confirmó que desplegará inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de la normativa que declara a la educación como servicio esencial. El objetivo será controlar que las entidades sindicales respeten el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece el artículo 101 de la Ley N.º 27.802. Desde la cartera nacional advirtieron que, "en el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan". El operativo se desarrollará en medio de una disputa judicial sobre la aplicación de esa ley. Aunque una medida cautelar suspendió de forma transitoria la declaración de la educación como servicio esencial, la apelación presentada por el Poder Ejecutivo mantiene vigente ese criterio mientras continúa el proceso judicial. En ese escenario, el paro de este lunes será la primera prueba para medir tanto el nivel de adhesión como el alcance de los controles oficiales.