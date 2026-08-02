Agosto arranca con alta conflictividad social para el Gobierno con paro docente y movilizaciones

Mientras busca avanzar con su agenda en el Congreso, el Gobierno deberá afrontar una semana atravesada por huelgas, movilizaciones y reclamos sindicales.

El gobierno de Javier Milei iniciará la primera semana de agosto atravesada por un fuerte clima de conflictividad social , con un paro docente nacional , movilizaciones de gremios estatales y distintas protestas que volverán a poner en tensión la relación entre la Casa Rosada, los sindicatos y las organizaciones sociales.

El Mundial 2026 concedió al Gobierno algunas semanas de relativa paz política y un cese en la conflictividad en las calles. Sin embargo, la CGT y otra organizaciones sindicales habían adelantado que regresarían los reclamos y movilizaciones, bajo la idea de un plan de lucha contra las políticas económicas de Milei. En el inicio de agosto, las protestas recrudecerán, con distintos focos.

La primera jornada de conflicto será este lunes 3 de agosto, cuando la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llevará adelante un paro nacional de 24 horas en reclamo de la convocatoria a la paritaria docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en educación.

La medida coincidirá con el regreso a clases en varias provincias y será acompañada por acciones de protesta en distintos puntos del país. Desde el Ministerio de Capital Humano anticiparon que realizarán controles para garantizar el funcionamiento de las escuelas y el cumplimiento de las prestaciones mínimas.

El conflicto educativo será apenas el inicio de una semana cargada de actividad sindical. También habrá movilizaciones impulsadas por organizaciones gremiales y sociales en rechazo a la política económica del Gobierno, con reclamos por salarios, jubilaciones, empleo y financiamiento de áreas sensibles como Educación y Salud.

Se viene un nuevo paro docente este lunes 3 de agosto en todo el país.

Ley de Tierras: protestas en el Congreso contra el proyecto del Gobierno

En paralelo, la Casa Rosada buscará sostener la agenda legislativa y avanzar en negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para conseguir respaldo a sus principales proyectos, entre ellos la reforma de la ley de Tierras en el Senado, que se debatirá en el recinto este jueves a las 12. La marcha se dará bajo la consigna “Argentina no se vende” que impulsó la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda.

Se trata del proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, como plato fuerte. Será un nuevo intento por parte del bloque que conduce Patricia Bullrich para que el texto reciba media sanción y sea girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Mientras fuentes parlamentarias del oficialismo reconocen por lo bajo que la sesión del próximo jueves será “difícil” y que los votos no están garantizados, el Comité Nacional del partido centenario intenta que sus 10 senadores rechacen los cambios a la ley sancionada en el año 2011. En concreto, esa normativa, que hoy el peronismo defiende a capa y espada, fijó un límite del 15% a la venta de tierras a nivel nacional, provincial y municipal en manos de personas o empresas extranjeras.

Marcha y protesta en el Congreso contra la ley de Tierras del Gobierno.

Desde el oficialismo sostienen que las protestas responden a intereses políticos y aseguran que mantendrán el rumbo económico pese a la presión sindical. En cambio, las organizaciones gremiales advierten que el deterioro del poder adquisitivo, la caída del empleo y el ajuste sobre las provincias profundizaron el malestar social.

Así, el Gobierno enfrentará una semana clave tanto en el frente político como en el sindical, en momentos en que busca consolidar su estrategia legislativa y sostener el programa económico.

Marcha por San Cayetano con reclamos de trabajo y políticas sociales

Los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones piqueteras ultiman los detalles de una movilización prevista para el 7 de agosto, día de San Cayetano, que buscará convertirse en una de las mayores protestas contra el gobierno de Javier Milei. La marcha partirá desde la basílica de Liniers y culminará en Plaza de Mayo, con la participación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), gremios de la CGT, las dos CTA y organizaciones de izquierda.

Las tres centrales obreras volverán a las calles con la tradicional movilización por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. La protesta será el punto central de un plan de lucha que comenzará un día antes con una concentración frente al Congreso en rechazo a los proyectos impulsados por el oficialismo. Los organizadores anticipan una convocatoria masiva para reclamar contra el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo, el cierre de programas sociales y las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

La movilización buscará exhibir una foto de unidad entre movimientos sociales, sindicatos y distintos sectores de la oposición, en un contexto de creciente conflictividad social. Mientras los convocantes sostienen que será "la marcha más grande de la década", el Gobierno prepara un operativo de seguridad y sigue de cerca la evolución de las protestas previstas para los próximos días.

El 7 de agosto, por el día de San Cayetano, las tres centrales obreras volverán a las calles con la tradicional movilización por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. @NicoWhite81

Las próximas protestas sindicales en agenda

Las protestas sindicales y sociales continuará durante todo agosto. El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó que su central marchará el próximo 22 de agosto al Ministerio de Economía para reclamar por el endeudamiento familiar.

El calendario seguirá en septiembre con una movilización de pequeñas y medianas empresas prevista para el miércoles 2, en coincidencia con el Día de la Industria. Se dará en rechazo a “la destrucción del entramado productivo”. La protesta buscará visibilizar la caída de la actividad productiva y la pérdida de puestos de trabajo.

Luego, entre el 4 y el 6 de septiembre, la CGT y las dos CTA participarán de la Semana Social que la Comisión Episcopal de Pastoral Social realizará en Córdoba.