La provincia de Buenos Aires rechazó que Nación fiscalice las escuelas durante el paro docente + Agregar ámbito en









La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense instruyó a las autoridades de las escuelas a no brindar información ante eventuales requerimientos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Cuestionó la intervención del organismo nacional y la consideró un avance sobre su autonomía.

El Gobierno bonaerense instruyó a inspectores y equipos de conducción a no responder requerimientos de la Secretaría de Trabajo. Imagen: Noticias Argentinas

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó que la Secretaría de Trabajo de la Nación solicite información para verificar el cumplimiento de los denominados "pisos de prestación mínima" durante el paro nacional docente de este lunes y cuestionó cualquier intento de fiscalización sobre el empleo público provincial.

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A través de un comunicado dirigido a las autoridades educativas bonaerenses, la Dirección General de Cultura y Educación informó que el Ministerio de Trabajo provincial realizó una presentación formal ante la dependencia nacional para que se abstenga de avanzar con ese tipo de requerimientos. La Provincia sostiene que se trata de una competencia que corresponde a su jurisdicción.

En el documento, la administración bonaerense argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional impide que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias. En ese sentido, consideró que el pedido de información sobre personal provincial representa "un avance ilegítimo sobre la autonomía local".

Conflicto entre Provincia y Nación por el paro docente. Por ese motivo, la Dirección General de Cultura y Educación instruyó a inspectores y equipos de conducción de los establecimientos educativos a que, ante eventuales requerimientos de información provenientes de organismos nacionales, señalen la falta de competencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación. También indicó que no corresponde realizar declaraciones ni suministrar información a agentes de otra jurisdicción sobre instituciones educativas provinciales

Paro docente nacional: se profundiza la disputa entre los gremios y el Gobierno El paro docente nacional comenzó este lunes con impacto en distintas provincias y coincidió con el reinicio del ciclo lectivo en varios distritos. La medida de fuerza volvió a poner en el centro de la discusión los reclamos salariales, el financiamiento educativo y el enfrentamiento entre los sindicatos y el Gobierno por las políticas para el sector.

Varios gremios docentes adhieren al paro de este lunes. 0221 Frente a la huelga, el Ejecutivo puso en marcha un esquema de controles para relevar el funcionamiento de los establecimientos y verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo, que el Gobierno considera esencial. Según lo establecido, los inspectores nacionales deben controlar que se garantice una cobertura del 75% durante la jornada y, ante eventuales incumplimientos, podrían activarse mecanismos para evaluar sanciones económicas a las organizaciones sindicales. Los gremios, en tanto, ratificaron la medida y cuestionaron las políticas oficiales. Entre sus principales reclamos figuran la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Qué gremios adhieren a la medida de fuerza docente La convocatoria de CTERA será acompañada por sus sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires, confirmó su adhesión SUTEBA, al que también se sumarán FEB, UDOCBA, SADOP y AMET, por lo que la medida tendrá un fuerte impacto en el sistema educativo bonaerense. Además, docentes de algunas universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata, también participarán de la jornada de protesta. Sin embargo, la situación será dispar según cada distrito, ya que el nivel de acatamiento dependerá de la decisión que adopten los trabajadores en cada escuela.