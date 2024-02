Héctor Daer culpó al Gobierno por "empobrecer" el país y José Luis Espert le respondió

Héctor Daer acusó al Gobierno por "empobrecer" al país

En declaraciones a radio Mitre, Héctor Daer cuestionó el "superávit fiscal" que celebró el Gobierno el viernes pasado, un "hito" que no ocurría desde hace 12 años. "Festejar el superávit fiscal de enero con no haber pagado nada, no haber derivado ninguno de los fondos, no haberle mandado un peso a ninguno de los comedores, que licuó las jubilaciones, los salarios, si este es el rumbo, no va a mejorar nada", manifestó el referente de la CGT ayer.