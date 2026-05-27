CABA desalojó una casa usurpada en Floresta en la que funcionaba un taller textil clandestino

El operativo se llevó a cabo en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay. En 2022 los ocupantes dejaron de pagar el alquiler y se negaban a abandonar el inmueble. Durante el operativo hallaron cinco máquinas de coser que se utilizaban en el taller.

El Gobierno porteño desalojó una casa usurpada en el barrio de Floresta en donde funcionaba un taller textil clandestino. Los ocupantes dejaron de pagar el alquiler en 2022 y se negaban a abandonar el inmueble. Se trata de la propiedad usurpada número 800 que vuelve a manos de sus dueños.

La propiedad es de la familia Castro desde 1968. Su dueña, Patricia Castro, dijo que su padre, José Castro Rodríguez, fallecido en 2021, la había alquilado en 2018 a bolivianos que dejaron de pagar en julio de 2022 y no la quisieron desocupar. “Intenté recuperar la casa por vía judicial, pero un fiscal quiso avanzar y otro decidió archivar la causa hasta que logramos la sentencia”, explicó.

La casa, ubicada en la esquina de Bahía Blanca y Bacacay, tenía sentencia de desalojo desde 2023. El martes, al momento del operativo policial, los usurpadores intentaron desarmar las cinco máquinas de coser que usaban en el taller. El inmueble fue clausurado por la Guardia de Auxilio por riesgo de derrumbe.

Los herederos de Castro Rodríguez comenzaron la sucesión, fueron reconocidos judicialmente, y reclamaron mediante cartas documento la devolución de la propiedad sin éxito, hasta que iniciaron una demanda judicial para recuperar el inmueble que se resolvió con sentencia firme de desalojo en 2023.

Desde entonces, la dueña aguardaba por la restitución que se demoró más de tres años. Mientras tanto los ocupantes se negaban a abandonar el lugar. Incluso llegaron a subalquilar habitaciones.

jorge macri patricia castro2 Jorge Macri junto a Patricia Castro y su madre frente a la propiedad recuperada.

Jorge Macri celebró la recuperación de una nueva casa: "Ahora el orden es una prioridad"

Jorge Macri participó del operativo y se reunió con Patricia Castro y su madre, para devolverles su casa. “Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así”, sostuvo.

“Estas son las historias que los defensores de okupas no quieren que mostremos. Siempre vamos a estar del lado de los porteños de bien. Durante años nadie los escuchó. Ya recuperamos 800 propiedades y liberamos, por ejemplo, un barrio entero como Balvanera. No nos vamos a detener”, añadió el Jefe de Gobierno, que estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2059638762037039557?s=20&partner=&hide_thread=false Los defensores de okupas siempre desaparecen cuando encontramos talleres clandestinos, hacinamiento y negocios ilegales adentro de propiedades usurpadas.



Mucho discursito romántico hasta que aparecen estas cosas.



En esta Ciudad se terminó el vale todo.



800 propiedades… pic.twitter.com/Xw9SF5ThHs — Jorge Macri (@jorgemacri) May 27, 2026

Mientras se llevaba adelante el operativo, encabezado por la Policía de la Ciudad, la Red de Atención censó a las personas que estaban en la propiedad. Trabajaron los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano; junto a la Secretaría de Ordenamiento Urbano; el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la AGC y la Jefatura de Gabinete.

La Ciudad ya les devolvió a sus legítimos dueños más de u$s400 millones en propiedades que estaban tomadas. Con los operativos de desalojo, el Gobierno porteño busca garantizar el orden público, la seguridad en los barrios y el derecho a la propiedad privada. “En la Ciudad la ley es la misma, lo que cambió es la decisión política. Hay muchos vecinos que se acercan a una reunión para dejarnos un dato o hacen una denuncia porque saben que ahora el orden es una prioridad”, destacó Macri.

propiedades recuperadas caba El mapa de las propiedades recuperadas durante la gestión de Jorge Macri.

“Desde el Ministerio de Seguridad acompañamos esta política de orden que es un eje de la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri. En los lugares donde se devolvió una propiedad usurpada el delito bajó. Y eso se logra con decisión política y gestión”, remarcó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

Durante esta gestión, la Ciudad promedia una propiedad recuperada por día hábil: los barrios con mayor cantidad de operativos realizados son Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.