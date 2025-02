Horacio Rodríguez Larreta anunció que será candidato en las próximas elecciones

Durante sus recorridas por la Ciudad, el exalcalde dijo escuchar los comentarios de todos los vecinos, que se le acercan para manifestarle su descontento con la gestión de sus predecesor, Jorge Macri. " Les pregunto cómo ven la ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: LA CIUDAD NO ESTÁ BIEN ", afirmó.

"Buenos Aires ya no es lo que era", aseguró Rodríguez Larreta en comunicado que dio a conocer en sus redes. "Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo. Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo : la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos", agregó.

Además, cuestionó la política en seguridad, a raíz de las fugas de detenidos. "Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos", aseguró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/horaciorlarreta/status/1894157696976257427?s=46&t=ttUkRBUpExweFz3gWy9gEg&partner=&hide_thread=false Vuelvo.



Todos los días elijo un barrio de la ciudad de Buenos Aires y lo camino durante horas. Después de tantos años, reconozco cada calle, cada cuadra. Sé lo que hicimos en cada lugar. Mi vida y la de Buenos Aires se mezclan. A veces no sé dónde termina una y dónde comienza la… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 24, 2025

El exjefe de Gobierno porteño entre 2015 y 2023 afirmó que durante su paso por el Gobierno porteño lo que lo diferenció de la administración actual "fue la buena gestión", algo que, según dijo, "hoy parece apenas una sombra". "Me duele mucho escucharlo. Me duele verlo. ¿Cómo no me va a doler si esta ciudad es una parte importantísima de mi vida?", dijo.

En clave electoral, y anticipando una eventual candidatura, Rodríguez Larreta se manifestó "convencido" de que "juntos podemos recuperar Buenos Aires, llevarla al futuro y volver a hacer de nuestra ciudad una de las mejores del mundo".

Respecto a su alejamiento de la política tras su salida de la jefatura porteña, el otrora fundador del PRO dijo: "He reflexionado mucho sobre las cosas que podríamos haber hecho mejor. En este tiempo me dediqué a estudiar y a armar nuevos equipos. Ahora que hay estabilidad macroeconómica, podemos retomar de inmediato la expansión del subte y hacer el tan necesario viaducto del Sarmiento".

Horacio Rodríguez Larreta sobre el PRO: "El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo"

Pese a las mejoras económicas, el exalcalde cuestionó la realidad política del partido que conduce la Ciudad. "Lamentablemente, el PRO ha perdido su identidad. El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo. Estuve y estoy en contra de entregar el PRO a Milei, lo dije desde el primer día", señaló.

Por eso, según dijo, no fue parte de la conducción actual del partido. "El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron. Siempre estuvimos en contra de los fanatismos, de los liderazgos mesiánicos y de los extremismos ideológicos. Siempre estuvimos en contra de la agresión y el insulto. Y, sobre todo, siempre defendimos el derecho a pensar diferente. Siempre reivindicamos la función pública y la buena política como herramientas para el cambio. Lo sé por una razón muy simple: fui uno de los fundadores del PRO", aclaró.

Como contracara de la estrategia del presidente Javier Milei de utilizar la agresión verbal y la violencia discursiva, Larreta dijo seguir creyendo "en la fuerza del diálogo, en la creación de consensos y en el poder de la diversidad" para generar vínculos. "Creo en la libertad de verdad. Estas son mis convicciones. Nunca las voy a cambiar", reafirmó.

Luego recordó que, desde su rol de jefe de Gobierno, siempre reconoció "el valor de reducir la inflación y alcanzar el equilibrio fiscal. Fue así como goberné la ciudad de Buenos Aires durante ocho años". Sin embargo, remarcó que se puede lograr y, en paralelo, implementar un plan de desarrollo. "Sin déficit, pero con obras. Con superávit, pero con servicios de calidad para todos los porteños", recalcó.

Larreta adelantó que será candidato en las elecciones legislativas

En ese sentido, se refirió a la valoración del ciudadano porteño sobre su gestión. "A diario escucho vecinos que extrañan aquella Buenos Aires. Y me cuentan que antes las cosas estaban mejor. Hasta me lo dice gente que no nos votó. Esos mensajes me conmueven. Me hacen sentir que todo aquel trabajo valió la pena y que hoy es una referencia para muchísimos porteños", continuó.

El extitular del Ejecutivo porteño reconoció que en la gestión pública "una sola persona no es suficiente para el enorme trabajo que hay por delante". Por ese motivo, adelantó que en las elecciones que tendrán lugar este año "vamos a participar junto a un gran equipo" para "hacer de Buenos Aires otra vez una inspiración para el mundo".

Sobre el final, anticipó que volverá a competir por un lugar en la política, sea en el ámbito de la Ciudad o a nivel nacional, representando los intereses de los porteños. "Yo voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la ciudad que nos merecemos. La ciudad que hicimos juntos. La misma que hoy está degradada. Nuestro compromiso es el de siempre: queremos ayudar a que los porteños vivamos mejor. Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro. POR ESO VOLVEMOS. POR ESO VUELVO", cerró.