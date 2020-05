Día por día, dónde funcionarán las ferias barriales de productos primarios en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, detalló cómo será el funcionamiento de las ferias barriales, dentro del nuevo cronograma de la cuarentena, en la que también abrirán comercios de "cercanía" como librerías, jugueterías, casas de música y joyerías "de 11 a 21" para no coincidir con el horario pico de movimiento en el transporte público, así como se habilitará el "take away" para locales gastronómicos.