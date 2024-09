Ignacio Torres cruzó a Javier Milei: "Mintió al responsabilizar a las provincias del descalabro fiscal"

Francos gobernadores Zoom.jpg El lunes, Francos y Caputo se reunieron con 16 gobernadores provinciales.

"La reunión con Francos fue buena. En primer lugar desmintió el ajuste de los u$s60 mil millones, lo cual si bien nosotros entendíamos que era un giro discursivo, que era totalmente inaplicable, es valioso que reconozca el ministro que efectivamente no es así", agregó Torres sobre el objetivo de la reunión.

Luego de la reunión, el dirigente celebró que "en la reunión se haya blanqueado esa situación y que el jueves tengamos un texto definitivo" respecto al proyecto del Presupuesto 2025. Además, el dirigente aseguró que también festeja que se "reconozca el esfuerzo fiscal que estamos haciendo las provincias, que de cada 100 que aportamos sólo recibimos 40".

Por último, Torres resaltó que durante el encuentro se alcanzó un compromiso para incluir en el proyecto el pago a las provincias de la deuda que mantiene Nación con las cajas previsionales. "El equilibrio fiscal se tiene que lograr cumpliendo con la ley, si no es ilegal lo que estás haciendo. La ley dice la Nación tiene que devolver a las provincias que no transfirieron sus cajas, lo que aportan a la ANSES", sentenció.

El rechazo de los gobernadores a la exigencia de Milei

Luego del discurso del Presidente, la gestión bonaerense de Axel Kicillof fue una de las primeras en manifestar su preocupación sobre el recorte exigido por Nación. El pasado lunes, en la habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno Carlos "Carli" Bianco anticipó que la Provincia de Buenos Aires ya trabaja en su propio Presupuesto y que, a diferencia del presentado por Milei, "no será un presupuesto de ajuste".

En este sentido, el funcionario rechazó el pedido del mandatario de "ponerle un cepo al Estado". "Desde la Provincia le decimos a Milei que no vamos a hacer ese ajuste; que no vamos a participar de ese ajuste, porque creemos lo contrario. No es una cuestión ideológica: yo viajo mucho por el interior, lo acompaño mucho al gobernador, y la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado. Adonde vas te piden más patrulleros. ¿Qué son los patrulleros? El Estado. Adonde vas te piden más medicamentos, más insumos, más hospitales. ¿Qué es eso? El Estado", disparó.

Otro distrito que alzó la voz luego de la presentación del proyecto del Presupuesto 2025 fue Santa Fe. También el lunes, en rueda de prensa, el gobernador Maximiliano Pullaro comentó que "preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias”. Además, el dirigente destacó que su provincia “fue una de las que más esfuerzo hicieron en lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal”.

Maximiliano Pullaro.jpg Pullaro rechazó el pedido de ajuste de Javier Milei.

En este sentido, Pullaro recordó tras trabajar "mucho la eficiencia en el manejo de los recursos públicos" la provincia pudo presentar "en los primeros seis meses mostrar un pequeño superávit fiscal. Tras esto, concluyó: "Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la Provincia”.

Por su parte, Ricardo Quintela, gobernador riojano, también criticó lo expuesto por Milei y resaltó: "Personalmente soy pesimista porque creo que lo que busca, el tan ansiado déficit cero, es una cosa absurda. Someter a 50 millones de argentinos a esa frase, matar de hambre a millones de argentinos por ese famoso déficit cero, no es el criterio que tiene que tener un gobernante, que tiene que gobernar para que la gente viva un poco mejor, que coma, generar accesibilidad a los servicios".

"No voy a tener el ajuste al que está acostumbrado el señor Milei. Nosotros vamos a garantizar que la gente perciba su salario en tiempo y forma, aumentarlo cuando podamos. Vamos a garantizar la estabilidad social", concluyó el mandatario.