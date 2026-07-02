INDEC: Casación ordenó evaluar la prescripción de la causa contra Guillermo Moreno Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









El máximo tribunal penal del país dejó sin efecto el rechazo a los planteos de las defensas en la causa por la manipulación de índices de inflación en el INDEC y dispuso que el Tribunal Oral Federal N°2 dicte un nuevo pronunciamiento.

La causa tuvo origen en una denuncia presentada en febrero de 2007 vinculada a la actuación de Guillermo Moreno en el INDEC.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó dictar un nuevo fallo en la causa contra Guillermo Moreno, al considerar la posible prescripción en el expediente en el que fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por falsear índices de inflación.

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La causa tuvo origen en una denuncia presentada en febrero de 2007 vinculada a la actuación de Guillermo Moreno en el INDEC durante su gestión como Secretario de Comercio Interior.

Tras más de diecisiete años de tramitación, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Moreno y a Beatriz Paglieri a una pena de tres años en suspenso por los delitos previstos en los arts. 248 y 255 del Código Penal, mientras que la coimputada y empleada Marcela Filia fue absuelta en un temperamento que se encuentra firme y consentido por el fiscal.

La Sala II, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, hizo lugar a los planteos efectuados por las defensas de Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri respecto a la posible prescripción de la acción penal, y ordenó al tribunal dictar un nuevo pronunciamiento.

Tras más de diecisiete años de tramitación, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Moreno y a Beatriz Paglieri a una pena de tres años en suspenso por los delitos previstos en los arts. 248 y 255 del Código Penal. El tribunal oral había rechazado el cierre de la causa por prescripción al considerar que el efecto suspensivo se mantenía mientras la empleada Marcela Filia desempeñaba funciones, aun cuando luego fue absuelta por una decisión confirmada por la cámara y que la propia fiscalía no recurrió.

En ese sentido, la mayoría conformada por los jueces de Casación entendió, de conformidad con la jurisprudencia consolidada de la propia Cámara, que la causal suspensiva del curso de la prescripción por ejercicio de cargo público tiene el propósito de evitar que corra el término mientras quien ocupa el cargo pueda influir u obstaculizar la investigación. En esa dirección, evaluaron que no debe entenderse cualquier empleo estatal como cargo público y que el tribunal anterior no analizó la naturaleza concreta de las funciones de la coimputada absuelta en el INDEC ni su capacidad real de intervención en el proceso. Asimismo, resaltaron que el propio tribunal oral había reconocido que no surgía con claridad qué tareas desempeñó Filia ni el cargo para el que fue contratada, concluyendo que se trataba de una empleada administrativa. Finalmente, el criterio de la mayoría de Casación —con disidencia de Carbajo— sostuvo que el tribunal omitió evaluar si sus funciones podían obstaculizar la persecución penal, por lo que resolvió casar la resolución y ordenar un nuevo pronunciamiento. Así, el expediente vuelve al Tribunal Oral Federal N° 2 para determinar si la acción penal se encuentra extinguida por el paso del tiempo.