Vialidad: la Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Kirchner por el decomiso de $685 mil millones

La Corte Suprema dejó firme la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, acusados. El monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones.

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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos de la expresidenta y de Lázaro Báez, entre otros acusados que se oponían al decomiso y al sistema de actualización del mismo fijado por los jueces de la causa.

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