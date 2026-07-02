La Corte Suprema dejó firme la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, acusados. El monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones.
2 de julio 2026 - 14:39
Vialidad: la Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Kirchner por el decomiso de $685 mil millones
El máximo órgano de Justicia dejó firme la actualización del monto al rechazar los recursos de la defensa.
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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos de la expresidenta y de Lázaro Báez, entre otros acusados que se oponían al decomiso y al sistema de actualización del mismo fijado por los jueces de la causa.
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