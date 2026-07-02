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2 de julio 2026 - 14:39

Vialidad: la Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Kirchner por el decomiso de $685 mil millones

ámbito.com | Vanesa Petrillo
Por Vanesa Petrillo

El máximo órgano de Justicia dejó firme la actualización del monto al rechazar los recursos de la defensa.

Cristina Kirchner San Jose 1111

La Corte Suprema dejó firme la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, acusados. El monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos de la expresidenta y de Lázaro Báez, entre otros acusados que se oponían al decomiso y al sistema de actualización del mismo fijado por los jueces de la causa.

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