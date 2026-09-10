El Gobierno celebró la baja de la inflación: "A seguir por este camino" + Agregar ámbito en









Después de más de un año, el Gobierno nacional festejó por la caída más importante de la inflación desde junio de 2025. Las reacciones de Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La reacción de Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger ante la inflación más baja de los últimos 14 meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) anunció este jueves la nueva cifra de inflación del mes de agosto y confirmó que fue la más baja de los últimos 14 meses, con un aumento del 1,7% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional). Ante esto, Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger festejaron el número en sus redes sociales a poco más de un año de las próximas elecciones.

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El presidente de la Nación, Javier Milei, subió en su cuenta de X: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!", en reacción al posteo oficial del INDEC.

VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! https://t.co/uuGcfP8aMT — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2026 En tanto, Luis Caputo, el Ministro de Economía, tuiteó: "LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE LA MÁS BAJA EN 14 MESES", y agregó distintos datos como que fue el mes de agosto con menor subida desde 2017, justamente cuando él ocupaba el cargo de ministro de Finanzas bajo el mandato de Mauricio Macri.

LA INFLACIÓN DE AGOSTO FUE LA MÁS BAJA EN 14 MESES



El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 10, 2026 En tanto, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación, publicó: "Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si las políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal. A seguir por este camino. Felicitaciones ministro, Luis Caputo. VLLC!", sentenció.

Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si la políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal. A seguir por este camino. Felicitaciones ministro @LuisCaputoAR. VLLC! https://t.co/nfBnCvoTMu — Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 10, 2026 Los datos oficiales de la inflación de agosto Sumado a las estadísticas anteriormente mencionadas, a nivel de las categorías, el IPC Núcleo avanzó 1,8% vinculado a la suba en los alquileres de la vivienda y servicios culturales. Los principales aumentos se dieron en los precios Regulados (+2,2%) por las subas en las tarifas de electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas; en la contracara los Estacionales (-0,9%) descendieron por la baja en los paquetes turísticos y prendas de vestir.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,8%), tras ella se ubicó Educación (+2,5%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura que no tuvo variaciones y Prendas de vestir y calzado (-0,6%). "La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva", festejó tras conocer el dato el ministro de Economía, Luis Caputo.