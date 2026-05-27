SIGEN convoca a presentar trabajos para el Congreso Internacional de Control Gubernamental

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) abrió la convocatoria para presentar trabajos técnicos y ponencias que formarán parte del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental , previsto para septiembre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. El evento apunta a reunir especialistas, funcionarios, académicos y profesionales vinculados al control interno y la modernización del Estado.

La iniciativa es impulsada por el Síndico General de la Nación, Alejandro Díaz, quien viene promoviendo una agenda orientada a incorporar nuevas herramientas de gestión y análisis dentro del sector público. La propuesta busca generar un espacio de intercambio técnico en medio de un escenario donde la transformación digital empieza a modificar procesos históricos dentro de la administración estatal.

El Congreso se desarrollará del 21 al 23 de septiembre de 2026 en el Palacio Libertad y contará con la participación de más de 30 conferencistas provenientes de 15 países de América y Europa . Según la organización, se espera la presencia de más de 1.000 asistentes. El foco estará puesto en los desafíos actuales del control gubernamental, atravesados por cuestiones como la transparencia, el uso de inteligencia artificial y la evaluación de políticas públicas.

La convocatoria está dirigida a profesionales, investigadores, organismos públicos y especialistas que quieran presentar trabajos vinculados al control interno gubernamental. Desde SIGEN remarcan que el objetivo es fortalecer la cooperación institucional y generar producción de conocimiento aplicada a problemas concretos de gestión estatal.

Uno de los ejes centrales será gobernanza e integridad, con trabajos enfocados en transparencia, ética pública y mecanismos de prevención de la corrupción. El tema aparece cada vez con más peso dentro de los organismos estatales, especialmente a partir de nuevas demandas sociales vinculadas al acceso a la información y al seguimiento del gasto público.

Otro punto fuerte del Congreso estará relacionado con la transformación digital y el impacto de la inteligencia artificial aplicada a tareas de auditoría. En distintos países ya comenzaron a implementarse sistemas automatizados para detectar inconsistencias administrativas, analizar grandes volúmenes de datos y optimizar procesos de control.

También se recibirán trabajos vinculados a gestión de riesgos y aseguramiento, un área que busca mejorar la capacidad del Estado para prevenir errores administrativos y fortalecer la planificación interna. En el ámbito técnico reconocen que muchas estructuras públicas todavía funcionan con sistemas fragmentados o con niveles de digitalización desiguales, algo que vuelve más compleja la implementación de herramientas modernas de control.

El cuarto eje convocado estará centrado en control gubernamental y evaluación de políticas públicas, incluyendo experiencias de participación ciudadana. Se trata de uno de los temas que más interés despierta entre especialistas porque pone el foco en medir resultados concretos de programas estatales y no solamente aspectos contables o administrativos.

Desde la organización explicaron que los tres trabajos mejor calificados de cada eje recibirán una distinción especial durante el Congreso. Además, las ponencias seleccionadas podrían integrarse a publicaciones técnicas y espacios de intercambio posteriores entre organismos nacionales e internacionales.

En paralelo, el evento busca consolidarse como un punto de encuentro regional para áreas de auditoría y control. En el sector reconocen que existe una creciente necesidad de compartir experiencias entre países, sobre todo frente a desafíos comunes como la digitalización de trámites, la trazabilidad del gasto y la incorporación de nuevas tecnologías en organismos públicos.

Fechas claves de la convocatoria

El cronograma definido por SIGEN establece varias etapas para quienes quieran participar con trabajos técnicos o investigaciones. La fecha límite para el envío de resúmenes o abstracts será el 15 de junio de 2026.

Luego, el 29 de junio, la organización comunicará cuáles fueron los abstracts seleccionados para avanzar a la siguiente instancia. Los trabajos completos podrán enviarse hasta el 31 de julio de 2026, mientras que la notificación final de las ponencias elegidas se realizará el 30 de agosto.

Las bases y condiciones completas ya se encuentran disponibles en el sitio oficial de SIGEN. Allí también figura información técnica sobre formatos de presentación, criterios de evaluación y requisitos académicos.

Aunque el Congreso todavía está a varios meses de distancia, en distintos organismos públicos ya empezaron a preparar investigaciones y experiencias para presentar. La expectativa oficial es consolidar un espacio que combine debate técnico, intercambio internacional y actualización profesional en un momento donde el control estatal atraviesa cambios profundos y bastante más complejos de lo que parece a simple vista.