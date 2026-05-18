Grieta LLA-PRO: Martín Menem acusó a Mauricio Macri de ser "funcional al kirchnerismo" y Cristian Ritondo lo cruzó

El titular de Diputados, en el foco de la tormenta por una presunta cuenta anónima crítica, cargó contra el expresidente por una posible candidatura. El jefe de bloque PRO no se la dejó pasar y le respondió.

La crisis política que atraviesa La Libertad Avanza se trasladó a la relación con sus aliados. Martín Menem , en el centro de la polémica por el presunto manejo de una cuenta anónima crítica de sectores del oficialismo, abrió un nuevo frente al acusar al PRO de ser "funcional al kirchnerismo" por promover una supuesta candidatura presidencial de Mauricio Macri. Cristian Ritondo lo cruzó.

El titular del bloque macrista no ocultó el malestar por las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados en las que afirmó que Macri "es un expresidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió" y que en caso de volver a postularse "le haría un favor al kirchnerismo".

"Creo que él (Macri) tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno", dijo Menem en una entrevista a Clarín en la que "invitó" a Macri a no presentarse para evitar un triunfo de la oposición.

La respuesta no tardó en llegar. Ritondo recogió el guante y salió en defensa del presidente de su partido. “El PRO nunca fue funcional al kirchnerismo” , le retrucó a Menem y aprovechó para arrojarle el historial político del partido: “Cuando ellos (La Libertad Avanza) estaban callados o no sé lo que hacían de sus vidas, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”.

El jefe del PRO en Diputados no dudó en asegurar que Macri "puso al país por encima de las ambiciones personales" y le recordó a Menem que desde un primer momento se puso a disposición de Milei y de su Gobierno. "Como nunca un expresidente apoyó a otro partido”, dijo en diálogo con Rivadavia y tensó la cuerda de la relación al quejarse de los reproches libertarios: “La relación tiene que ser un ida y vuelta, no solamente pedirle al otro”.

Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo HCDN

Martín Menem, la interna en La Libertad Avanza y ¿una cuenta anónima?

El cruce de Ritondo a Menem se produjo horas después de que emparentara al presidente de Diputados con la cuenta @PeriodistaRufus, desde donde se posteaban mensajes críticos contra sectores del gobierno. Uno de ellos, al ser abierto aparecía asociado a la cuenta de Instagram del presidente de la Cámara de Diputados.

La presunta conexión la advirtió el asesor presidencial Santiago Caputo, marginado del Gobierno por el sector vinculado a Karina Milei, quien reaccionó ante el mensaje: "Qué gagá", se burló. Luego publicó un nuevo tuit sobre el tema en el que se refirió a la sorpresiva desaparición de la cuenta y se despachó con un insulto discriminador. Menem orbita entorno a la hermana del Presidente.

El domingo, el titular de Diputados se defendió. "Hola, buen dia. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes. La persona que maneja mí instagram copio un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno. Lo único importante del link es que tiene mí nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento", dijo.

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La cuenta @PeriodistaRufus no solo cargó contra funcionarios del gobierno, sino también contra aliados de la talla de Ritondo, a quien apuntó sin nombrarlo por la discusión sobre los nombramientos de directores en la Auditoría General de la Nación (AGN). "Dos lugares en el BAPRO vs Uno en la AGN...cuál preferís?", chicaneaba la cuenta.

Cabe recordar que a finales del año pasado, Ritondo impulsó una impugnación en la Justicia contra la designación de los auditores por haber sido nombrados en una sesión habilitada por Menem pese a que no se contaba con dictamen previo, no se había incluído en Labor Parlamentaria ni se tenían los antecedentes de los candidatos.

Además de ir a sede judicial, el jefe del PRO en la cámara acusó a los libertarios de haber sido funcionales al kirchnerismo al habilitar el trámite, un cuestionamiento que ahora, meses después vuelve en palabras de Menem.