Alerta ébola: detectaron tres buques provenientes de zonas afectadas rumbo al país

Las embarcaciones llegaban desde la República Democrática del Congo y fueron sometidas a controles sanitarios preventivos antes de autorizar operaciones. Se activaron protocolos junto a Sanidad de Fronteras y Prefectura para evitar riesgos vinculados con el ingreso de tripulaciones.

El Gobierno informó este miércoles que fueron detectados tres buques cargueros provenientes de la República Democrática del Congo con destino a la Argentina en el marco del actual brote de ébola registrado en esa región de África . Las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y Liberia y quedaron bajo seguimiento sanitario preventivo antes de arribar al país.

Según detallaron fuentes oficiales, la detección permitió activar protocolos de control coordinados entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina para minimizar riesgos sanitarios vinculados con las tripulaciones y el ingreso al territorio nacional.

Entre las medidas implementadas se realizaron controles médicos a bordo de los barcos, pedidos de declaraciones juradas sanitarias y restricciones específicas para evitar el desembarco de tripulantes hasta completar las verificaciones correspondientes.

Las autoridades remarcaron que las embarcaciones provenían de zonas consideradas de riesgo epidemiológico debido al brote de ébola que afecta actualmente a distintas áreas de África central, particularmente en la República Democrática del Congo, donde en los últimos meses volvieron a registrarse casos de la enfermedad.

El secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, sostuvo a través de un comunicado que la detección temprana permitió adoptar medidas preventivas “de manera oportuna” para resguardar la salud pública. Según explicó, el seguimiento se realizó en coordinación con organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y con el Ministerio de Salud.

Desde el Gobierno señalaron además que la activación anticipada de alertas permitió monitorear el movimiento de las embarcaciones antes de su ingreso a aguas argentinas y preparar los operativos sanitarios correspondientes en puertos y zonas de control.

Hasta el momento no se reportaron casos sospechosos ni contagios vinculados con las embarcaciones detectadas, aunque las autoridades mantienen activos los protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento sanitario.

Qué se sabe de la epidemia de ébola en República Democrática del Congo

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas y que puede presentar altos niveles de mortalidad en ausencia de controles adecuados. Por eso, organismos internacionales recomiendan monitoreo estricto sobre viajeros y transportes provenientes de regiones afectadas.

ebola (2) Un brote de ébola se detectó en la República Democrática del Congo. AFP

La situación volvió a poner el foco sobre los controles sanitarios en puertos y fronteras, especialmente en un contexto internacional marcado por la circulación global de mercancías y tripulaciones.La República Democrática del Congo enfrenta una nueva epidemia de ébola que ya dejó al menos 91 muertos y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó una emergencia sanitaria internacional ante el rápido crecimiento de los casos y el riesgo de propagación regional.

El brote se desarrolla en la provincia de Ituri, en el noreste del país africano, una zona marcada por la intensa circulación de personas vinculadas a la actividad minera y por la presencia de grupos armados. Según las autoridades congoleñas, ya se registraron alrededor de 350 casos sospechosos, aunque todavía son pocas las muestras analizadas en laboratorio

Una cepa sin vacuna ni tratamiento específico

La variante detectada en este brote pertenece a la cepa Bundibugyo, una de las menos frecuentes del virus del ébola. A diferencia de otras variantes, actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento específico aprobado para enfrentarla.

Las medidas sanitarias se concentran principalmente en la detección temprana de casos, el aislamiento de pacientes y el rastreo de contactos estrechos. Antes de este episodio, la cepa Bundibugyo solo había provocado dos epidemias conocidas: una en Uganda en 2007 y otra en RDC en 2012, con tasas de mortalidad de entre 30% y 50%.