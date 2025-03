Internas en La Libertad Avanza complican calendario electoral de Javier Milei

La falta de conducción política en el oficialismo repercute no sólo en el gabinete y el Congreso sino también en las provincias donde las fuerzas del cielo compiten fracturadas.

Con Javier Milei ausente del plano político y enfocado en la gestión económica del ajuste más grande de la historia y el acuerdo con el FMI, Patricia Bullrich ocupa la centralidad política de un Gobierno nacional que no logra unificar a La Libertad Avanza de cara al calendario de comicios desdoblados en las provincias .

Un escenario agravado por la falta de conducción interna. En el Senado, la guerra explícita con Victoria Villarruel y la mayoría que ejerce el peronismo en el recinto, con aliados también de perfil opositor como Martín Losteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), o arrepentidos de las fuerzas del cielo como Francisco Paoltroni, tienen al oficialismo a la deriva y dependiente en extremo de los gobernadores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Ambitocom/status/1899940619851530289&partner=&hide_thread=false Caos también adentro del Congreso: la sesión por Bahía Blanca y $LIBRA terminó en escándalo | Más información en https://t.co/wLQDCFnHvs pic.twitter.com/LEXJS3pKpW — Ámbito Financiero (@Ambitocom) March 12, 2025

En Diputados, el caos es total. Gabriel Bornoroni no hace pie en la conducción de un bloque descontrolado. Quedó de manifiesto este miércoles con los forcejeos y empujones entre el libertario Lisandro Almirón y Oscar Zago, uno de los principales aliados de LLA en el recinto. Marcela Pagano y Rocío Bonacci, quienes no participan de las reuniones de bloque, terminaron desobedeciendo a Bornoroni frente a todo el recinto y no se movieron de sus bancas pese las advertencias de Lilia Lemoine para frenar la puesta en marcha de las comisión de juicio político.

"El bloque no lo conduce Bornoroni, está pintado. Hay cuatro o cinco diputados que hablan directamente con Milei como Lilia Lemoine o Bertie Benegas Lynch y definen la estrategia", confesó a Ámbito un diputado de LLA. Ese ruido se suma a los crujidos en el triángulo de hierro que dejaron expuesta a Karina Milei y a Santiago Caputo.

En ese contexto, Martín Menem salvó a la Casa Rosada de una nueva derrota al levantar la sesión por falta de quórum a partir del escándalo dentro del recinto. Ya se había aprobado un emplazamiento de comisiones para avanzar en una investigación por la estafa $LIBRA que incluía citaciones y pedidos de interpelación contra Guillermo Francos, Manuel Adorni y Karina Milei, entre otros funcionarios. Además se había aprobado la declaración de emergencia para Bahia Blanca que forzó mas tarde al Goberno nacional a salir a anunciar un paquete de ayuda extra para la catástrofe.

Escándalo en Diputados

Tras el escándalo en Diputados, Menem abrió su oficina para una tensa reunión de bloque que duró una hora y media. Los diputados están descontentos también con la estrategia electoral en las provincias.

En muchos distritos, como San Luis, Chaco y Salta, los referentes locales de La Libertad Avanza se sienten ninguneados por la jefatura del partido. Muchos ya se lo plantearon a Lule Menem en Casa Rosada: los libertarios pueden terminar fracturados en los comicios desdoblados en las provincias. Y algunos legisladores nacionales como el chaqueño Carlos García ya amenazaron con pegar el portazo luego de cierres de las fuerzas del cielo, como en el caso de Chaco, donde el sello quedó subsumido en un frente a cargo del gobernador radical Leandro Zdero.

Martín Menem El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Diputados

Chaco no es el único distrito donde La Libertad Avanza tiene a sus bases nerviosas. En Salta, las fuerzas del cielo van fracturadas entre el Frente Liberal Libertario de Alba Quintar que se enfrentará a La Libertad Avanza de Emilia Orozco, sello dominado por el sector de Alfredo Olmedo.

En Jujuy, el jefe del bloque de senadores nacionales, Ezequiel Atauche está en tensión con Manuel Quintar, el dirigente con peso territorial en la provincia de cara al armado de listas para los comicios del 11 de mayo.

En San Luis tampoco reina la unidad entre las facciones libertarias. Rodolfo Negri, marido de la senadora Ivana Arrascaeta, se adelantó en inscribió el frente La Libertad Avanza mientras el diputado nacional de esa misma provincia, Carlos D Alessandro, se encontraba en trámite para darle vida legal al partido como agrupación política.