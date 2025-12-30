El Gobierno evalúa volver a llamar a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero

El Ejecutivo analiza volver a la actividad legislativa en febrero, con foco en la reforma laboral y el proyecto de glaciares, mientras descarta sesionar durante enero.

El Gobierno estudia convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias desde el 2 de febrero hasta el 27 del mismo mes, según confirmaron a Ámbito fuentes oficiales. La idea será avanzar con proyectos pendientes en el Congreso , entre ellos la reforma laboral y la iniciativa sobre glaciares , ambos incluidos en el temario enviado en diciembre.

El eventual nuevo período de extraordinarias llegaría luego de las sesiones que rigieron entre el 10 y el 30 de diciembre , y en un contexto en el que el oficialismo reconoce que aún no cuenta con los votos necesarios para sancionar algunas de las iniciativas clave.

En ese marco, desde el Ejecutivo ya confirmaron que no habrá actividad parlamentaria durante enero . Desde el Ejecutivo dejaron trascender que la fecha del 2 de febrero es la principal opción para retomar el debate legislativo. “ Creo que va a ser el 2, pero lo estamos terminando de definir. Del 2 al 27 sería ”, señalaron fuentes del Gobierno.

El principal foco estará puesto en la denominada “modernización laboral” , uno de los proyectos más sensibles del temario. La iniciativa, que enfrenta resistencias del sindicalismo , debió ser postergada semanas atrás precisamente por la falta de consensos suficientes para su aprobación.

Para el presidente Javier Milei , se trata de una reforma central para profundizar su programa económico, en la medida en que apunta a incrementar las contrataciones en el sector privado .

Con la mira puesta en febrero, el oficialismo confía en avanzar en las negociaciones políticas necesarias para destrabar el proyecto. En ese esquema, Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, será una de las figuras clave para articular acuerdos, tal como ocurrió con la sanción del Presupuesto 2026.

Patricia Bullrich 23 Patricia Bullrich, la fugura clave del nuevo esquema legislativo del Gobierno. Senado

Bullrich contará con el respaldo de referentes de peso de la Casa Rosada, como Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes ya trabajan en la construcción de mayorías parlamentarias.

En contraste, otros proyectos de peso quedarán fuera de la agenda. La reforma del Código Penal fue descartada para las sesiones extraordinarias, dado que se trata de una iniciativa extensa y compleja, que requerirá meses de discusión en comisiones y en el recinto.