Javier Milei absorbe el PRO a Mauricio Macri y La Libertad Avanza ya no depende de su aliado

El Presidente se quedó con los candidatos del PRO y borró al partido amarillo de la marca electoral. Vacío político y fin de una era.

Trofeos de Javier Milei. El Presidente se queda con los votos y la dirigencia del PRO.

Javier Milei exhibió sus dos trofeos electorales sobre el escenario del búnker de La Libertad Avanza en la noche del triunfo de las elecciones 2025. Diego Santilli, protagonista de una proeza electoral en la provincia de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, el símbolo de una aplastante victoria en la Ciudad, fueron los primeros en subir al festejo con el Presidente, quien ostentó como propios a dos dirigentes del PRO alejados de Mauricio Macri.

Si el Presidente tenía freezado a Macri y sus reclamos antes de las elecciones, a partir de este lunes el panorama para el jefe del PRO es aún más desolador. La Libertad Avanza ya no depende del macrismo ni siquiera para blindar los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados donde a partir del triunfo electoral de este domingo trepa a un bloque propio del 93 legisladores nacionales, por encima del tercio necesario para resistir cualquier insistencia de la oposición en el recinto.

bullrich santilli captura.jpg Bullrich y Santilli, los dos "valores" que LLA se llevó del PRO. Javier Milei absorbe al PRO Milei no sólo absorbió, primero en el Gabinete y luego como candidatos de La Libertad Avanza, a Bullrich y Luis Petri, integrantes de la última formula presidencial de Juntos por el Cambio auspiciada por Macri. También se quedó con el apoyo del PRO residual en la Cámara de Diputados, un bloque a cargo de Cristian Ritondo, ya más alineado a Milei al igual que Santilli y Guillermo Montenegro, todos candidatos formales de La Libertad Avanza.

Milei apeló en su discurso triunfal de este domingo a una convocatoria de los gobernadores "racionales" y recordó el denominado "pacto de Acassuso" pero su contundente triunfo electoral acota cualquier margen de maniobra de Macri de cara a una eventual recambio de gabinete o apertura a lo que queda del PRO. El expresidente pifió en su alejamiento apresurado de la campaña de La Libertad Avanza con la foto diferenciada de los candidatos del PRO en la semana previa a la elección y el ninguneo a los libertarios con el apoyo acotado a Fernando de Andreis a días de la elección.

"Milei tiene mi número, si necesita algo me va a llamar", fue el altanero último mensaje de Macri para el Presidente este domingo cuando salió de votar en una escuela en Recoleta. Mal "timming" del jefe del PRO teniendo e cuenta que tras el categórico triunfo de La Libertad Avanza quedó en claro que ya la Casa Rosada no lo necesita. O al menos lo necesita cada vez menos. “Yo espero que el Gobierno emprenda esta agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo, que refuerce la gobernabilidad, que es el reclamo de todos para que haya estabilidad y que podamos crecer”, fue el fallido intento de Macri por marcarle la cancha a Milei.

milei - macri Milei y Macri: la reconfiguración de los espacios dio una ventaja amplia a LLA a nivel país. El vacío de Mauricio Macri Con una interna a cielo abierto en Diputados, donde María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato se declararon en rebeldía y hasta se manifestaron en contra del acuerdo electoral con La Libertad Avanza, Milei fagocita a los principales dirigentes del PRO y los asimila a su gobierno. En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio salió empedrado a partir de su acuerdo con la Casa Rosada alejado del partido amarillo. En la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli se convirtió en el protagonista de una proeza electoral que lo posiciona para la pelea por la gobernación en 2027. Todos dirigentes que, con terminal directa en Milei, ya no dependen de Macri para jugar a favor del Gobierno. El PRO perderá representación parlamentaria a partir del 10 de diciembre, a lo que suma la errática estrategia de Macri como presidente del partido: de haber entregado desde el color de la boleta hasta la marca electoral y las candidaturas a La Libertad Avanza en estas elecciones. En Río Negro, por ejemplo, el macrismo se presentó en soledad, con la boleta encabezada por Juan Martín, quien salió en el sexto lugar, con el 2.74% de los votos. En Córdoba, la boleta PRO que encabezó Oscar Agost Carreño, enfrentado con la conducción nacional del partido amarillo, quedó décima, con 0.59% de los votos. Y en Santa Cruz, Leonardo Roquel cosechó sólo el 7.74% de los votos. Una crisis terminal que pone al PRO al borde de la extinción y a Macri al borde de la jubilación política.