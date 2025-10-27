Scott Bessent saludó la victoria de Javier Milei: "Esperamos que continúen los pasos hacia una mayor libertad económica"







El secretario del Tesoro felicitó al presidente argentino por el triunfo legislativo de LLA y destacó el rumbo de reformas hacia una mayor apertura económica. Aseguró que la relación entre Argentina y EEUU “nunca fue tan fuerte”.

Scott Bessent saludó a Javier MIlei tras la victoria en las legislativas.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, uno de los asesores más cercanos al presidente Donald Trump, felicitó al mandatario argentino Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias y superó el 40% de los votos a nivel nacional.

“Felicitaciones al presidente @JMilei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio”, escribió Bessent en sus redes sociales, destacando el desempeño del oficialismo en los comicios.

En su mensaje, el también fundador del fondo Key Square Capital Management y exjefe de inversiones de Soros Fund Management sostuvo que la Argentina es un aliado vital en América Latina, y que los resultados electorales son “un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1982723479217811921&partner=&hide_thread=false Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza's very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change.



Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 27, 2025 Bessent subrayó además la expectativa de que el Gobierno argentino “continúe avanzando hacia una mayor libertad económica”, al señalar que ese rumbo “atraerá inversión del sector privado y generadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”.

El economista, considerado uno de los hombres más influyentes del entorno económico de Trump, remarcó también que, “bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más fuerte” y aseguró que “América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”.