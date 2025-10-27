SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de octubre 2025 - 06:34

Scott Bessent saludó la victoria de Javier Milei: "Esperamos que continúen los pasos hacia una mayor libertad económica"

El secretario del Tesoro felicitó al presidente argentino por el triunfo legislativo de LLA y destacó el rumbo de reformas hacia una mayor apertura económica. Aseguró que la relación entre Argentina y EEUU “nunca fue tan fuerte”.

Scott Bessent saludó a Javier MIlei tras la victoria en las legislativas.&nbsp;

Scott Bessent saludó a Javier MIlei tras la victoria en las legislativas. 

“Felicitaciones al presidente @JMilei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio”, escribió Bessent en sus redes sociales, destacando el desempeño del oficialismo en los comicios.

Informate más

En su mensaje, el también fundador del fondo Key Square Capital Management y exjefe de inversiones de Soros Fund Management sostuvo que la Argentina es un aliado vital en América Latina, y que los resultados electorales son “un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1982723479217811921&partner=&hide_thread=false

Bessent subrayó además la expectativa de que el Gobierno argentino “continúe avanzando hacia una mayor libertad económica”, al señalar que ese rumbo “atraerá inversión del sector privado y generadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino”.

El economista, considerado uno de los hombres más influyentes del entorno económico de Trump, remarcó también que, “bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más fuerte” y aseguró que “América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante”.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias