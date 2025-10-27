Empresarios celebraron la victoria oficialista y llamaron a trabajar en conjunto

Tras la contundente victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional en las elecciones legislativas, empresarios salieron a celebrar los resultados de los comicios y se mostraron dispuestos a trabajar en conjunto durante los próximos dos años de gobierno de Javier Milei.

En primer lugar, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) , Martín Rappallini , sostuvo que el resultado de las elecciones muestra "un amplio respaldo de la sociedad al presidente Javier Milei y la importancia de fortalecer la estabilidad económica y la baja de la inflación".

De esta manera, sostuvo que "como empresario" reafirmó la voluntad de la UIA de "seguir trabajando con responsabilidad y compromiso para acompañar este proceso".

"Sabemos que atravesamos momentos de tensión cambiaria y dificultades de corto plazo, pero también entendemos que este es un punto de inflexión: es el momento de ordenar, de bajar las tasas, de estabilizar la economía y de reactivar la producción", consideró Rappallini.

A su vez, aseguró que la UIA está a disposición para trabajar en las reformas laboral, impositiva y productiva para "reducir el costo argentino, mejorar la competitividad y generar más empleo formal e inversión".

Mario Grinman destacó que "la responsabilidad fiscal y monetaria son los pilares sobre los que se construirá el progreso"

Por su parte, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se pronunció en la misma línea y reconoció que "una parte muy importante de la ciudadanía manifestó su acompañamiento al Gobierno Nacional".

El empresario ratificó su "coincidencia con el rumbo trazado" por el Presidente y aseguró que está "convencido de que la "responsabilidad fiscal y monetaria, la integración con el mundo occidental, el respeto por la iniciativa privada y el orden público son los pilares sobre los que se construirá el progreso de nuestra Nación". De esta manera, consideraron que fue "positivo" que "una fracción tan significativa de los votantes haya optado por un espacio que lleva estas políticas como bandera".

Por otro lado, reconoció que "hay amplios sectores de la población que optaron por otras alternativas" y remarcó que "su sentir no puede ser ignorado y debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar las políticas públicas".

Para cerrar, Grinman remarcó que desde la CAC abogan por que "las pasiones se aquieten y la responsabilidad prime en los diversos espacios políticos". "Es imprescindible que en el Congreso, ámbito natural de manifestación de las distintas miradas, se logren los consensos necesarios para avanzar en las tan necesarias reformas estructurales que los argentinos nos debemos desde hace demasiado tiempo", concluyó.