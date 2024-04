Javier Milei aseguró que prepara otras 4.000 reformas para enviar al Congreso

Para el medio Bloomberg, Milei brindó declaraciones y señaló que "no sólo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, porque son 1000 reformas estructurales, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes . Nosotros vamos a transformar la economía argentina".

"Pero ese no es mi objetivo final, mi objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda, y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Ya le digo: todas las reformas que ahora no me dejen pasar, las voy a pasar a partir del 11 de diciembre de 2025 y las 3000 que tenemos pendientes también. Y seguiremos trabajando en más reformas", agregó.