Javier Milei cancela su viaje a Estados Unidos y se enfoca en la agenda local + Agregar ámbito en









Aunque en la Casa Rosada se evaluó una visita para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia estadounidense, el Presidente finalmente permanecerá en el país. Los cambios de agenda y los compromisos oficiales inclinaron la decisión.

Javier Milei no viajará a Estados Unidos. Presidencia

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Estados Unidos para participar de las actividades por el Día de la Independencia, el próximo 4 de julio. Si bien la posibilidad fue analizada en los últimos días dentro del Gobierno, fuentes oficiales confirmaron que el mandatario mantendrá su agenda en la Argentina y priorizará los compromisos previstos para la semana próxima.

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En Casa Rosada explicaron a este medio que la decisión responde a cuestiones de cronograma. Uno de los factores fue la modificación de la fecha de un encuentro que reúne a empresarios e inversores en Sun Valley, Estados Unidos, lo que alteró la planificación inicial. A eso se suma la agenda local, que incluye la tradicional vigilia del 8 de julio en Tucumán por el Día de la Independencia y, al día siguiente, la participación del Presidente en el Te Deum que se realizará en la Catedral Metropolitana.

Pese a la suspensión del viaje, en el Gobierno aseguran que la relación con la administración de Donald Trump continúa siendo una prioridad de la política exterior. Incluso sostienen que la invitación para asistir a las celebraciones del 4 de julio existió, aunque remarcan que nunca se confirmó oficialmente la presencia del jefe de Estado argentino y que habrá otras oportunidades para concretar un nuevo encuentro entre ambos mandatarios.

Javier Milei encabezó este miércoles una reunión con diputados y senadores libertarios. Presidencia La decisión se conoce apenas un día después de que Milei participara de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con motivo del 250° aniversario de la independencia de ese país. Allí compartió la actividad con integrantes de su Gabinete y con el embajador Peter Lamelas, quien ratificó la intención de profundizar el vínculo bilateral. En paralelo, el canciller Pablo Quirno podría viajar a Estados Unidos para participar de las actividades vinculadas al arribo de la Fragata Libertad a Nueva York, cuya escala coincidirá con los festejos del 4 de julio

Javier Milei viajará a Tucumán para la Vigilia del 9 de Julio y volverá a compartir un acto con Victoria Villarruel El presidente Javier Milei confirmó su participación en la tradicional Vigilia por el Día de la Independencia, que se realizará el 8 de julio por la noche en la Casa de Tucumán. De esta manera, el mandatario retomará una ceremonia de la que estuvo ausente el año pasado, cuando el Gobierno atribuyó la suspensión del viaje a las condiciones climáticas. La presencia del jefe de Estado fue confirmada por la Secretaría General de la Presidencia al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

La ceremonia también contará con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue invitada oficialmente por el Ejecutivo provincial y ya confirmó su asistencia. Será una nueva coincidencia pública entre ambos, luego de compartir las actividades por el Día de la Bandera en Rosario. Además, el Gobierno de Tucumán extendió invitaciones a todos los gobernadores para participar de los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Sin mencionar a Adorni, los hermanos Milei buscaron relanzar al oficialismo con un mensaje de unidad Javier y Karina Milei encabezaron este miércoles una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, en un encuentro que tuvo como objetivo reactivar la estrategia parlamentaria del oficialismo tras los cambios en el Gabinete. Durante las intervenciones no hubo referencias a la salida de Manuel Adorni y el foco estuvo puesto en reforzar la unidad del espacio y acelerar el tratamiento de las reformas impulsadas por el Gobierno. El cónclave reunió a más de un centenar de legisladores oficialistas y se produjo luego de semanas en las que la agenda política estuvo atravesada por la situación de Adorni y las tensiones internas que generó su continuidad en el cargo. En ese contexto, el Ejecutivo busca dar vuelta la página, ordenar el frente legislativo y recuperar la iniciativa en el Congreso de cara a la segunda mitad del año.