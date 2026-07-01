Javier Milei estará en Tucumán para la Vigilia del 9 de Julio y coincidirá con Victoria Villarruel

El presidente se ausentó en 2025 por "mal estado del tiempo", en medio de un desplante de gobernadores por los recortes de recursos a las provincias. La Casa de Gobierno de Tucumán invitó al acto a la vicepresidenta de la Nación y a todos los mandatarios provinciales.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió la confirmación oficial de la Secretaría General de la Presidencia sobre la asistencia de Javier Milei para los festejos del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Se le puso fin de ese modo a la incertidumbre que rodeaba la visita del mandatario.

Al igual que el pasado 20 de junio en Rosario por el Día de la Bandera, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a coincidir en un acto patrio, aunque esta vez la titular del Senado de la Nación es invitada oficial y confirmó su presencia.

La confirmación del viaje del jefe de Estado contrasta con lo ocurrido el año anterior. El 9 de julio de 2025, Milei tenía previsto encabezar la tradicional Vigilia en la Casa Histórica pero se suspendió el vuelo a última hora, alegándose "condiciones climáticas adversas".

La neblina que cubría Buenos Aires fue el argumento oficial del entonces vocero presidencial Manuel Adorni , quien dimitió en los últimos días como Jefe de Gabinete de Ministros, envuelto en un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el mal tiempo de encubrió un problema político de fondo que fue el faltazo de jefes provinciales. Solo tres gobernadores habían confirmado su presencia y el resto desairó la convocatoria en medio de tensiones por la retención de fondos federales y el cierre de Vialidad Nacional, cuyas funciones son claves en las provincias para el mantenimiento de rutas productivas y turísticas. Sin acto en Tucumán, Milei optó por un acto menor en la Casa Rosada.

Javier Milei encabezó la Vigilia de la Independencia en 2024 y en 2025 se ausentó por problemas en las condiciones del tiempo.

Todos invitados

Para esta edición fueron invitados, una vez más, todos los gobernadores del país pero aún no se conocen los nombres de quienes finalmente asistirían a los actos centrales que se desarrollarán durante la medianoche del 8 de julio.

Al igual que ocurrió el pasado 20 de junio en Rosario (Santa Fe) por el Día de la Bandera, Milei y Villarruel volverán a coincidir en un acto patrio. Pero con la salvedad importante de que en aquella ocasión la vicepresidenta participó por su cuenta, sin invitación oficial del gobierno santafesino, lo que generó una situación incómoda en la que ambos compartieron la ciudad pero no el escenario.

El gobernador @OsvaldoJaldo recibió esta noche la confirmación que el Presidente de la Nación, Javier Milei, estará presente en la provincia para la conmemoración de los 210 años de la declaración de la independencia. https://t.co/uGXT6Vavu8 — Gobierno de Tucumán (@GobiernoTucuman) June 30, 2026

En Tucumán, en cambio, Villarruel fue invitada por el Ejecutivo provincial, por lo que se espera que compartan el mismo espacio protocolar, un gesto que marcaría una diferencia sustancial respecto al desencuentro rosarino.

Por lo pronto, la también titular del Senado de la Nación confirmó su presencia. En 2025 estuvo en Tucumán con "agenda propia", visitó la Casa Histórica y la Iglesia Catedral.

Escenario de gloria y desencuentros

El 9 de julio de 2024, el Museo Casa Histórica de la Independencia fue sede de la firma del Pacto de Mayo, el acto fundacional del gobierno de Javier Milei con 18 gobernadores y la presencia de los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.

Sin embargo, la vigilia dejó secuelas porque Macri, que viajó desde Madrid en una maratón de 48 horas, se sintió "destratado" según admitió unos meses después en una entrevista: "Hacía mucho frío, pero después no entendí... Chupé frío, no entendí". El fundador del PRO ocupó una silla de madera mirando de frente a la fachada, lejos del protagonismo que esperaba para un acto que buscaba ser fundacional, aunque envejeció rápido como letra muerta.

Tucumán, de acuerdo a consultas de Ámbito, ya diagramó un operativo de seguridad con más de 2.000 policías que estarán afectados a los festejos, con estrictos controles preventivos, más la prohibición de venta y consumo de alcohol en la plaza Independencia y sus alrededores.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, confirmó que ya están previstos dos esquemas de seguridad -terrestre y helicóptero- para la llegada del presidente, aunque los detalles finales dependen de Casa Militar.

De repetirse la agenda oficial de 2024, el presidente llegaría el 8 de julio al aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, alrededor de las 22. Desde allí se dirigiría en helicóptero hacia una zona cercana al centro de la capital tucumana y en vehículo, acompañado por una importante custodia, llegaría a la Casa Histórica poco antes de la medianoche. A las 00 horas habrá cadena nacional con la interpretación del Himno Nacional Argentino, el discurso del mandatario y la firma de las actas en el Salón de Jura. De inmediato, Mieli retornará a Olivos.

La duda

A días del 9 de julio, persiste la incógnita sobre un posible viaje de Milei a Estados Unidos para el 4 de julio, fecha en la que ese país celebrará los 250 años de su independencia. De todos modos, el mandatario argentino participó de forma anticipada de la celebración en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y se convirtió en el primer presidente argentino en la historia en asistir a una ceremonia de estas características. Durante el evento, que incluyó la banda Jefferson Starship y un mensaje grabado de Donald Trump, Milei no pronunció discurso y declinó subir al escenario junto a los músicos.

El Presidente Javier Milei, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participó del evento Freedom 250, organizado por la Embajada de los Estados Unidos con motivo de la celebración del 250° aniversario de la Independencia estadounidense. pic.twitter.com/hjuo0W6z8F — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 1, 2026

La presencia en la embajada -a días de la fecha oficial- alimenta la hipótesis de que el jefe de Estado podría optar por quedarse en el país. De concretarse el viaje, sería la 17° visita de Milei a Estados Unidos desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.